SOCIALE. NASCE IL NUOVO CREDITO SOLIDALE PER L’ABITARE DI FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO CON INTESA SANPAOLO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 giugno 2025 – Per offrire una risposta concreta alla sfida del bisogno abitativo e allo scopo di facilitare l’accesso al mercato immobiliare sfitto, Fondazione Welfare Ambrosiano e Intesa Sanpaolo lanciano il nuovo Credito Solidale per l’Abitare, uno strumento pensato per offrire un supporto ai milanesi in difficoltà.

L’accordo firmato dalla Fondazione e il primo gruppo bancario italiano, nell’ambito di una consolidata collaborazione a favore dei cittadini e delle cittadine milanesi in difficoltà, consentirà di erogare fino a 900mila euro, grazie a un fondo di garanzia che permetterà agli inquilini di affrontare le spese di ristrutturazione e accedere a una soluzione sostenibile per l’abitazione. Un esempio concreto di come gli strumenti finanziari possano rispondere ad esigenze sociali.

In particolare, il Credito Solidale per l’Abitare si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso a soluzioni abitative nella Città Metropolitana di Milano da parte di lavoratori dipendenti e autonomi che svolgono un’attività lavorativa nell’area metropolitana di Milano. I cittadini e le cittadine interessati potranno richiedere un prestito fino a 30mila euro per sostenere le spese necessarie – dalla ristrutturazione alla cauzione – per accedere a un’abitazione in affitto a canone calmierato. Il credito sarà a tasso agevolato, garantito dalla Fondazione Welfare Ambrosiano e rivolto alle persone che hanno difficoltà ad accedere ad altre forme di finanziamento. Si potrà restituire in 8 anni.

La prima importante sperimentazione del Credito Solidale per l’Abitare prenderà avvio nell’ambito del progetto “Casa ai lavoratori”, promosso dal Comune di Milano che a marzo 2025 ha pubblicato una manifestazione d’interesse per l’assegnazione di 41 unità abitative comunali ai propri dipendenti, con oneri di ristrutturazione a carico degli inquilini e scomputo del canone di locazione.

“Il tema abitativo – dichiara l’assessore al Welfare e Salute e presidente della Fondazione Welfare Ambrosiano, Lamberto Bertolé – è certamente una delle sfide più urgenti che la città si trova ad affrontare. Senza negare le proporzioni dell’emergenza, lavoriamo quotidianamente per costruire soluzioni concrete. Grazie al credito solidale di Fondazione Welfare Ambrosiano e ai contributi previsti, attraverso la collaborazione con Intesa Sanpaolo, per le spese di ristrutturazione degli alloggi pubblici e privati, i cittadini e le cittadine, compresi i dipendenti del Comune che hanno aderito al progetto ‘Casa ai lavoratori’, saranno agevolati nell’accesso al mercato immobiliare. Uno strumento prezioso a sostegno di chi fa più fatica, con l’obiettivo di evitare che le situazioni di difficoltà si cronicizzino”.

“La nuova convenzione con Intesa Sanpaolo – spiega Heidi Ceffa, Direttrice Generale della Fondazione Welfare Ambrosiano – segna un ulteriore passo nella costruzione di strumenti di microfinanza a supporto di un welfare di prossimità. Con il Credito Solidale per l’Abitare intendiamo rispondere concretamente al bisogno di accesso a canoni di affitto sostenibili per i lavoratori con redditi medio-bassi, in particolare quelli impegnati in attività di interesse sociale, contribuendo così a una Milano più equa e inclusiva.”

“Il nuovo accordo con Fondazione Welfare Ambrosiano – aggiunge Andrea Lecce, che nell’ambito della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo è responsabile della Direzione Impact – rafforza la storica collaborazione a favore del tessuto locale con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto alle persone in difficoltà. Con questa iniziativa, confermiamo il nostro impegno come Gruppo a supporto dell’economia sociale anche attraverso progetti riguardanti il social housing dal momento che la possibilità di accedere a soluzioni sostenibili nel tempo è una esigenza sempre più sentita da giovani e famiglie”.

Fondazione Welfare Ambrosiano è stata istituita nel 2009 da Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, CGIL, CISL e UIL ed è operativa dal 2011 come ente no profit che promuove iniziative per la persona e il suo nucleo familiare con l’obiettivo di contrastare forme di disagio transitorie, originate da eventi particolari, per le quali non esistono forme di protezione pubblica o privata già in essere. Negli ultimi anni, il 73% delle richieste di microcredito pervenute ha riguardato spese legate alla casa: un dato che evidenzia l’utilità e la necessità di uno strumento dedicato. Ad oggi, il Credito solidale, storico strumento della Fondazione da cui deriva il Credito solidale per l’Abitare, ha permesso di attivare 696 pratiche, per un valore complessivo di oltre 4,6 milioni di euro erogati.