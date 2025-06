SPORT. PRESENTATO UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AGORÀ DI VIA DEI CICLAMINI

L’obiettivo è restituire alla città un impianto dedicato agli sport del ghiaccio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 giugno 2025 — Un progetto per ridare vita all’Agorà. Al Comune di Milano è pervenuta in via ufficiale una proposta di riqualificazione e gestione dello storico palazzetto del ghiaccio di via dei Ciclamini, nel Municipio 6, da parte di un privato, la società ‘Ice Friends Srl’.

La proposta, protocollata il 9 giugno scorso, è attualmente oggetto di istruttoria tecnica per la valutazione sia degli aspetti architettonici che delle modalità di gestione. Qualora dovesse essere valutata di interesse, sarà avviata la procedura ad evidenza pubblica, con l’intento di pervenire il più rapidamente possibile al rilancio di una struttura storica per lo sport milanese, mantenendovi la destinazione sportiva dedicata al ghiaccio.

La proposta progettuale sarà resa pubblica se ritenuta di interesse pubblico.

“Accogliamo con entusiasmo questa proposta, che adesso dovrà essere valutata dagli uffici tecnici del Comune. La speranza è che possa portarci a riaprire il prima possibile una struttura che nella sua storia non è stata solo un impianto sportivo, ma un presidio sociale e culturale per il quartiere e per la città”, sottolinea l’assessore comunale a Sport, Turismo e Politiche Giovanili, Martina Riva.

Inaugurata nel settembre 1989, l’Agorà è stata negli anni teatro di gare internazionali, spettacoli sul ghiaccio, saggi e momenti iconici per l’hockey e il pattinaggio artistico.

Dopo la chiusura, avvenuta nel 2023 per problematiche riconducibili alla gestione precedente, il Comune ha vagliato nel tempo diverse opzioni per una riapertura in tempi rapidi, purtroppo senza successo.