(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 12 giugno 2025 – La Città metropolitana di Milano invita ad un nuovo appuntamento dedicato al progetto Città metropolitana Spugna, giovedì 19 giugno, dalle 16.30 a Cesano Boscone, in via delle Acacie 31.Previsto anche un momento laboratoriale per i più piccoli.

Redazione