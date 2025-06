“A passo di pace” da Buccinasco a Cesano Boscone con Ponti di Pace

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco / Cesano Boscone, 13 giugno 2025 – Anche quest’anno il comitato Ponti di Pace promuove la marcia “A passo di pace”, giunta alla sua seconda edizione, per ribadire con forza l’impegno a favore della pace, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani. L’appuntamento è per domenica 15 giugno 2025, con partenza alle ore 15:30 da Cascina Fagnana, Buccinasco e arrivo previsto intorno alle ore 17:30 al Parco Pertini di Cesano Boscone.

L’iniziativa è sostenuta da più di venti associazioni locali che fanno parte del Comitato ed è patrocinata dai Comuni di Buccinasco, Corsico e Cesano Boscone.

La camminata, alla cui prima edizione nel 2024 ha partecipato circa un migliaio di persone, sarà accompagnata dal Corpo Civico Musicale di Corsico e farà una breve tappa intermedia proprio a Corsico, presso la fontana del centro storico. All’arrivo, il corteo sarà accolto dal Cesano Wave Festival, una rassegna di eventi culturali, artistici e musicali promossi dal Comune di Cesano Boscone per valorizzare il protagonismo giovanile. In particolare, subito dopo la conclusione della marcia che prevede un momento di saluto con interventi di esponenti del Comitato e delle istituzioni locali, si terrà il Concerto per la Pace, aperto a tutti.

«È nella natura del nostro Comitato – afferma don Massimo Mapelli, portavoce di Ponti di Pace – tenere desta l’attenzione per la pace, il desiderio di pace. Queste marce servono anzitutto a noi stessi, per disarmare il cuore, il linguaggio. Ma sono anche un modo per dire con chiarezza, inseguendo le parole di Papa Leone, che noi vogliamo un mondo disarmato e disarmante, un mondo che riscopra il saper vivere tra fratelli. La pace va preparata, custodita, coltivata ogni giorno, e non devono essere le guerre a risvegliarne il desiderio».

Il Comitato invita tutti, cittadini, associazioni, istituzioni, a partecipare e a camminare insieme: un gesto semplice, ma potente, per immaginare e costruire un mondo diverso, più umano, più giusto, più disarmato.

L’impegno del Comitato non si esaurisce con la marcia. «Abbiamo in preparazione», conclude don Mapelli, «un ricco calendario di appuntamenti perché la pace è un impegno quotidiano da costruire e trasmettere».

