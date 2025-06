Ascona. Il Museo Comunale d’Arte Moderna ospita la prima personale in una istituzione pubblica svizzera di Joana Vasconcelos, Flowers of my desire

(MI-LORENTEGGIO.COM) Ascona, 13 giugno 2025 – Dal 15 giugno al 12 ottobre 2025, il Museo Comunale d’Arte Moderna ospita la prima personale in una istituzione pubblica svizzera di Joana Vasconcelos (Lisbona, 1971), una delle voci più autorevoli dell’arte contemporanea internazionale, che ha partecipato a tre Biennali d’arte di Venezia ed esposto in prestigiose sedi in tutto il mondo, prima donna a proporre una propria mostra alla Reggia di Versailles e al Guggenheim Museum Bilbao.

La rassegna a carattere antologico, appositamente ideata per gli spazi del museo svizzero, curata da Mara Folini e Alberto Fiz, presenta oltre 30 opere tra installazioni, lavori a parete, dipinti, disegni, video e libri che ripercorrono i momenti salienti del suo percorso creativo, dagli anni Novanta a oggi.

Riconosciuta per le sue sculture monumentali e le installazioni immersive, Joana Vasconcelos decontestualizza gli oggetti di uso quotidiano e aggiorna il concetto di arte, artigianato e design, stabilendo un dialogo tra la sfera privata e lo spazio pubblico, il patrimonio popolare e la cultura alta. Con leggerezza e ironia affronta tematiche connesse con l’identità femminile, la società dei consumi e la memoria collettiva.

La rassegna presenta gli aspetti di una indagine sfaccettata che attraversa due decenni di attività dove l’artista dà vita a una narrazione che rispecchia l’animo umano in una progressiva relazione tra ragione e sentimento, tra apollineo e dionisiaco. Sono stanze segrete quelle che si possono visitare ad Ascona, unite da un sottile filo rosso che permette di sviluppare un percorso unitario, ricco di sorprese.