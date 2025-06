ASST OVEST MILANESE – ‘’L’IMPORTANZA DI DONARE: AVVIATA LA RACCOLTA DI PLASMA PRESSO LA SEDE AVIS DI LEGNANO’’

(mi-lorenteggio.com) Legnao, 13 giugno 2025 – A partire dal 3 febbraio 2025 ha preso il via la raccolta di plasma presso la sede AVIS di Legnano, sita in Via Girardi.

L’attivazione di questa nuova attività ha richiesto un significativo sforzo organizzativo congiunto da parte di ASST Ovest Milanese e AVIS, frutto di una consolidata e proficua collaborazione istituzionale, che ha consentito di raggiungere un risultato di grande rilevanza per il nostro territorio.

Nei primi quattro mesi di attività sono state raccolte complessivamente 738 unità di plasma presso la sede AVIS di Legnano, contribuendo in modo notevole al totale di 1.585 unità raccolte nella nostra ASST dall’inizio dell’anno, a fronte delle 941 unità raccolte nello stesso periodo del 2024.

‘’La promozione della donazione di plasma ?C sottolinea Francesco Laurelli, direttore generale dell’ASST Ovest Milanese – rappresenta oggi una priorità strategica per il raggiungimento dell’autosufficienza nazionale nella produzione di farmaci plasmaderivati, quali immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione, per i quali l’Italia dipende ancora in parte da forniture estere. In tale contesto, il contributo della sede AVIS di Legnano è senz’altro di grande rilievo’’.

La donazione di plasma è particolarmente indicata per:

Donatrici in età fertile, che, in presenza di valori adeguati di emoglobina, possono alternare la donazione di sangue intero con quella di plasma;

Donatori con valori di emoglobina inferiori ai limiti previsti per la donazione di sangue intero, poiché la donazione di plasma è consentita con valori di Hb ≥ 125 g/L per gli uomini e Hb ≥ 115 g/L per le donne;

Donatori di gruppo sanguigno AB, considerati donatori universali di plasma, un componente prezioso per il trattamento di pazienti in situazioni di emergenza, analogamente a quanto avviene per il sangue 0 negativo.

‘’Donare plasma è un gesto di alto valore civico e sanitario ?C commenta la dottoressa Irene Cuppari, direttore Immunoematologia e Centro Trasfusionale ASST Ovest Milanese – consente di aiutare numerosi pazienti e comporta tempi di recupero più rapidi rispetto alla donazione di sangue intero. Un piccolo gesto può fare una grande differenza’’.