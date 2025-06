Carlo Sangalli: Giubileo degli imprenditori opportunità per riflettere sul senso del nostro fare

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2025 – Dichiarazione del presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano: “Per un imprenditore prendersi una pausa e riflettere sul significato anche spirituale del proprio lavoro è una grande e rara opportunità. Proprio per questo va il nostro grazie all’Arcivescovo Delpini che ha organizzato il Giubileo degli imprenditori. Un evento che ci permette di chiederci il senso profondo del nostro fare e cosa stiamo generando realmente per le persone e per migliorare la nostra società”.

Redazione