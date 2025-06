Cassina De’ Pecchi ha compiuto 155 anni dalla sua fondazione e sabato 14 giugno la Festa Civica Cassina-Sant’Agata ne ricorderà l’evento

(mi-lorenteggio.com) Cassina De’ Pecchi, 13 giugno 2025 – Il Comitato Cassina 150 e la Pro Loco Cassina-Sant’Agata APS celebrano il 155° anniversario dalla fondazione del comune di Cassina De’ Pecchi. Sono trascorsi 155 anni dal giorno dell’unione amministrativa tra Cassina e Sant’Agata Martesana: era infatti il 9 giugno del 1870 quando un Decreto Regio del Regno d’Italia, a firma di Vittorio Emanuele II, esattamente il numero 5722, stabilì la soppressione del comune di Sant’Agata accorpandolo a quello di Cassina De’ Pecchi.

La data del 9 giugno è divenuta importante per la comunità cassinese perché il Consiglio comunale locale nel 2023, attraverso una risoluzione consiliare, ha votato favorevolmente per l’istituzione di una Festa Civica che celebrasse ufficialmente la nascita di Cassina De’ Pecchi così come si presenta oggi.

Appuntamento per il pomeriggio di sabato 14 giugno presso il Polo Culturale di Cascina Casale, in Via Trieste a Cassina.

Con il supporto di diverse associazioni del territorio comunale, ma non solo, e con il patrocinio comunale, è stato allestito un tabellone di eventi che intreccerà storia, musica e cultura.

Si inizierà alle ore 16.00, al Museo Maio, con la mostra dei disegni dei bambini delle classi quarte della Primaria dell’ICS locale sul passato del territorio cassinese; ci sarà spazio per una mostra delle maglie da gioco storiche del CM Basket 84 e del Cassina Calcio e a conclusione la presentazione dell’ultimo libro di Vincenzo Sala, “Storia della Martesana nel XX e XXI secolo”, con l’intervento del Prof. Alfredo Canavero.

Poi spazio alla musica che dalle ore 18.00 vedrà esibirsi, sotto il loggiato adiacente la biblioteca, prima il Coro Musirè, poi i Musiva, progetto di musica inclusiva di Casa Filippide e infine le band di Musica In Mente, che festeggiano i 10 anni dalla loro fondazione.

La musica andrà avanti fino a tarda sera, ci saranno tavoli e sedie a disposizione per chi vorrà cenare sotto le stelle con cibo da asporto consegnato dai negozi convenzionati per l’occasione oppure con il proprio cibo portato da casa.

