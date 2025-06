Como, ubriaco e molesto ai tavolini del bar, poi sale in auto a fari spenti e contromano. Denunciato, sanzionato e poi allontanato

(mi-lorenteggio.com) Como, 13 giugno 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 24enne di Sondrio, l’uomo è stato inoltre sanzionato con 10 punti patente e munito poi di ordine di allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana.

Verso le 23.00 una volante è stata indirizzata presso un bar di viale Geno a Como in quanto era segnalato il comportamento molesto del 24enne nei confronti di due donne, clienti del bar e sedute ad uno dei tavolini esterni.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato i presenti e raccolto le dichiarazioni, riassumendo i fatti. Infatti dal racconto, è emerso che il 24enne, palesemente ubriaco, era diventato molesto nei confronti delle clienti del locale fino ad indurre altri avventori ad avvertire le forze dell’ordine tramite il 112NUE.

Al 24enne nell’immediatezza è stato redatto un ordine di allontanamento dal luogo e lasciato andare, avvertito anche delle facoltà di legge delle persone coinvolte ma, dopo qualche minuto, la volante, allontanandosi da viale Geno, notava l’uomo che a bordo di un’auto, percorreva pericolosamente contromano e con i fari spenti, una strada adiacente a via Torno.

Bloccato immediatamente, gli agenti della volante lo hanno sottoposto ai test alcolemici, trovandogli dopo i due tentativi obbligatori, una quantità di alcol nel sangue pari a 0,97 gr/lt.

Portato in Questura il 24enne è stato sanzionato con la decurtazione di 10 punti patente e denunciato in stato di libertà per la guida in stato di ebbrezza alcolica.

Redazione