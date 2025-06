Festival delle lettere – incomincia la XIX edizione!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2025 – Il tema guida dell’edizione di quest’anno è stato LETTERA A UNA DONNA: alle donne di ogni tempo che abitano e cambiano il mondo, alle loro differenze, ai loro pensieri, alle sfide che affrontano e ai desideri che coltivano, si rivolge l’edizione di quest’anno del Festival.

Oltre alla categoria dell’anno, i partecipanti hanno potuto scegliere anche tra le sezioni Lettera a tema libero, Lettera Under 14, Lettera donata e Lettera dal carcere. Il Festival ha poi aperto la categoria fuori concorso Lettera V in collaborazione con Vidermina, sponsor dell’edizione, e due declinazioni del tema Lettera a una donna con CGIL e Piano C.

Il tema oggi più che mai contemporaneo e la forte passione per la scrittura epistolare, che resiste al

tempo e ai linguaggi digitali, hanno fatto sì che anche quest’anno il Festival abbia raccolto svariate

centinaia di lettere dense di storie, emozioni, sogni, paure e desideri rivolti alle donne e a tanti altri

destinatari.

Sabato 21 giugno alle 17:30 le lettere più belle della XIX edizione saranno protagoniste della serata

di anteprima nel Salone Pio XII di Casa Schuster, una location storica e suggestiva, nel cuore di

Milano.

Torna l’appuntamento con Le Migliori Lettere, lo spettacolo che, ogni anno, conclude il concorso

del Festival dando voce alle parole degli scritti in concorso, interpretati da ospiti di valore.

La serata, condotta dall’attrice, autrice e comica Corinna Grandi, intreccerà alle letture anche il

linguaggio musicale in un’atmosfera unica ed emozionante. Protagoniste saranno le emozioni e le

parole delle lettere vincitrici, che scopriremo durante l’evento e che prenderanno vita grazie

all’interpretazione di ospiti d’eccezione: l’attrice e regista Amanda Sandrelli, l’attrice e autrice

Cinzia Spanò e l’attrice e stand up comedian Alice Mangione, accompagnate dalla fisarmonicista

Sara Calvanelli.

L’evento è gratuito con prenotazione: https://festivaldellelettere.it/event/le-migliori-lettere-xixedizione/

Per la prima volta, poi, il Festival delle lettere proseguirà in un programma esteso con mostre ed

eventi che animeranno la prestigiosa location della Fabbrica del Vapore dal 26 giugno al 31 luglio

Il programma completo è disponibile qui: https://festivaldellelettere.it/eventi/

La XIX edizione del Festival delle lettere ha ricevuto il supporto di numerosi partner che hanno

riconosciuto il valore del tema e della scrittura a mano.

Main Sponsor è Vidermina, il brand di Istituto Ganassini che si occupa del benessere intimo delle

donne in ogni fase della vita, che ha dato vita alla categoria fuori concorso Lettera V. Tra i partner

anche Aurora, la storica azienda di penne Made in Italy che ha omaggiato i premi per i vincitori delle

categorie in concorso e CGIL Milano con la declinazione del tema principale relativo al mondo del

lavoro. Presenti con eventi nel programma del Festival anche Piano C, che si occupa di

riprogettazione professionale femminile, Sole 24 Ore, il quotidiano attivo anche nella valorizzazione

del patrimonio culturale, MTM e Quelli di Grock, la Scuola di teatro per bambini, ragazzi e adulti, la

Valle di Ezechiele, attiva nel reinserimento di ex detenuti nel mondo del lavoro e l’Associazione

Calligrafica Italiana. Infine Wired Led Lighting SRL e Leggeri SRL hanno affiancato il Festival nel

progetto di allestimento, e Aliagrid nella progettazione dell’installazione The Sound of Writing.

Appunti G è una produzione di Nido di Ragno Produzioni, Breakaleg, PEM Habitat Teatrali,

realizzata con il supporto di L’Orablù.

La comunicazione del Festival delle lettere e di Appunti G è a cura di GreenHub. Il Festival proseguirà poi dal 26 giugno al 31 luglio presso la Fabbrica del Vapore, con un palinsesto ricco di appuntamenti, tra cui la mostra fotografica “Appunti G“, vari reading performativi, laboratori interattivi, un dj set di Missin Red e una live performance di calligrafia. Inoltre, tramite la vendita delle opere della collezione “Buste dipinte“, realizzate da giovani artisti dell’Accademia di Brera, il Festival vuole sostenere il progetto Women With Gaza.