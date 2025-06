Gianluca Mirabelli, comandante dei “ghisa”, ospite del Rotary Club Cairoli

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 13 giugno 2025 – Il dottor Gianluca Mirabelli, 13° Comandante del Corpo della Polizia Locale di Milano dalla Liberazione ad oggi, è stato ospite del Rotary Club Cairoli nella serata di giovedì 12 giugno. L’incontro, svoltosi presso il Ristorante Ludovico il Moro sotto la direzione del presidente Antonio Gaggianesi, ha visto Mirabelli introdotto dal socio Antonio Grimaldi.

Figlio di un vigile urbano del Comune di Vigevano, Mirabelli ha tracciato un quadro dettagliato della sicurezza urbana e dell’evoluzione della criminalità in Italia, forte anche della sua lunga esperienza al fianco di Franco Gabrielli – attuale sottosegretario con delega ai servizi segreti e già Capo della Polizia.

Durante l’intervento, ha messo in luce il ruolo cruciale della Polizia Locale milanese, orgoglioso di rappresentare i 200 anni di storia del corpo, noto affettuosamente come i “ghisa”. Ha evidenziato come, grazie al rafforzamento dell’organico, Milano possa oggi contare su 250 auto in servizio per turno, pur dovendo fronteggiare quotidianamente numerose criticità, tra cui il presidio dei grandi parchi cittadini. Questi ultimi, pur essendo polmoni verdi della metropoli, rappresentano spesso un’area problematica per la sicurezza.

Uno dei passaggi più sorprendenti dell’intervento ha riguardato la riattivazione del Nucleo a Cavallo, oggi reso possibile grazie all’impiego di cavalli sequestrati alla criminalità organizzata. Animali di grande valore, sottratti allo sfruttamento e oggi reinseriti in un contesto utile e simbolicamente importante, apprezzati anche da chi frequenta quotidianamente le aree verdi.

Comandante di un corpo giovane e motivato, Gianluca Mirabelli ha concluso la serata rispondendo con disponibilità alle domande del pubblico. Un messaggio chiaro ha fatto da filo conduttore al suo intervento: per riappropriarsi dei territori, è indispensabile la presenza costante delle forze dell’ordine. In una parola, “esserci”.

Redazione