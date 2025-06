LAGO: il design italiano che ridefinisce gli spazi contemporanei con raffinatezza

Milano, 13 giugno 2025 – Nell’attuale panorama dell’interior design italiano, LAGO si distingue come una realtà unica, in grado di coniugare visione, cultura progettuale e capacità produttiva. Fondata nel 1976 da Giuseppe Lago, l’azienda ha progressivamente conquistato un ruolo centrale nella scena internazionale, affermandosi grazie a un’identità riconoscibile e a un’offerta modulare dal linguaggio raffinato. Non si tratta solo di arredamento: LAGO interpreta lo spazio come un’estensione della personalità di chi lo abita.

Tradizione artigianale e spirito innovativo

Le radici dell’impresa affondano nella storia manifatturiera della famiglia Lago, attiva già alla fine del XIX secolo nella produzione artigianale di mobili in legno. A partire dalla sua fondazione ufficiale, LAGO ha intrapreso un percorso di crescita costante, culminato nel 2006 con l’ingresso della quarta generazione e l’avvio di un processo di espansione internazionale.

Senza mai rinunciare all’artigianalità, l’azienda ha saputo integrare tecnologie digitali avanzate e visioni progettuali contemporanee, mantenendo sempre centrale l’attenzione per il dettaglio.

Un design che genera significato

Il progetto LAGO si sviluppa a partire da una concezione ampia del design: non mero esercizio estetico, ma leva per trasformare gli spazi e, con essi, i modi dell’abitare. L’arredo viene concepito come strumento relazionale, in grado di stimolare connessioni tra persone e luoghi. Ne deriva una proposta formale che va oltre le mode, capace di durare nel tempo grazie alla sua coerenza e alla sua apertura al cambiamento.

Modularità e flessibilità al servizio dello spazio

Uno degli elementi distintivi della produzione LAGO è la modularità. Ogni elemento è progettato per essere combinato con altri, dando vita a soluzioni flessibili, riconfigurabili e personalizzabili. Che si tratti di cucine, librerie, tavoli o camere da letto, le collezioni permettono di creare composizioni su misura, perfettamente integrate con l’architettura.

Emblematico, in questo senso, è il letto matrimoniale sospeso, che incarna la leggerezza visiva e concettuale tipica del marchio: una struttura che sfida la forza di gravità e sembra fluttuare nello spazio, generando una nuova percezione dell’ambiente notte.

Qualità costruttiva e materiali sostenibili

Alla base della filosofia produttiva vi è una selezione rigorosa dei materiali. Sono infatti scelti secondo criteri di durabilità, eleganza e compatibilità ambientale. LAGO ha adottato un modello industriale orientato alla sostenibilità, ottimizzando i processi per minimizzare sprechi e impatto ecologico.

Strumenti digitali per un’esperienza immersiva

Parallelamente alla produzione fisica, LAGO ha sviluppato un ecosistema digitale in grado di semplificare e arricchire l’interazione con il brand. Il configuratore online permette di esplorare le collezioni, personalizzare le combinazioni e visualizzare in tempo reale le proposte. L’obiettivo è offrire un’esperienza progettuale intuitiva e coinvolgente, accessibile tanto ai privati quanto ad architetti e designer professionisti.

Una rete globale per un design universale

Oggi, LAGO è presente in oltre 20 Paesi, con più di 500 punti vendita selezionati tra monomarca e multibrand. La sua capacità di adattarsi a contesti diversi ha favorito la diffusione del brand anche in settori paralleli, come l’hospitality, il retail e gli spazi professionali. L’approccio sartoriale, unito a una comunicazione digitale coerente e innovativa, ha reso LAGO un interlocutore privilegiato in progetti di interior design su scala globale.

Verso un futuro consapevole

Lo sguardo di LAGO è costantemente proiettato in avanti. Il brand continua a investire in ricerca, sostenibilità e cultura del progetto, senza perdere di vista i valori che ne hanno definito il successo. Ogni collezione interpreta il vivere contemporaneo con lucidità e creatività, restituendo al design il suo ruolo originario: quello di dare forma, significato e bellezza agli spazi del quotidiano.

L. M.