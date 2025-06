Lavorare in sicurezza: dispositivi e abbigliamento per la protezione quotidiana

Milano, 13 giugno 2025 – La sicurezza sul lavoro è un tema fondamentale, di cui negli ultimi tempi si è discusso molto. Oggi sono in tanti a chiedersi come sia possibile ridurre il rischio di infortuni mentre si sta lavorando. Fare attenzione non basta: è essenziale sia seguire tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro, sia acquistare e indossare l’abbigliamento corretto.

Un esempio sono le scarpe antinfortunistiche. Si tratta di calzature molto robuste, pronte a proteggere i nostri piedi da qualsiasi minaccia.

L’abbigliamento da lavoro include sia indumenti tecnici, sia i cosiddetti DPI, i dispositivi di protezione individuale.

Scopriamo insieme quali sono.

Guanti da lavoro

Iniziamo dalla protezione delle mani: dispositivi indispensabili per proteggerle ed ottenere il massimo del comfort sono i guanti da lavoro. Ce ne sono di diversi generi, in modo tale da rispondere a qualsiasi esigenza.

Tra i più acquistati ci sono i guanti antitaglio, che mettono al riparo le mani dagli strumenti taglienti o appuntiti. Se state lavorando con oggetti pericolosi, come le lamiere, questi guanti sono la soluzione ideale.

Se invece siete spesso a contatto con dei circuiti elettrici dovreste indossare dei guanti isolanti, in modo tale da non rimanere folgorati nel caso in cui qualcosa vada storto.

Caschi

Il casco, conosciuto anche come elmetto, si indossa per proteggere la testa dalla caduta di oggetti dall’alto ed è dunque sempre utilissimo, ma ricordiamo che in alcuni ambiti è proprio obbligatorio. È il caso, ad esempio, degli operai che lavorano all’interno dei cantieri.

Il nostro consiglio è quello di indossarlo ovunque ci siano dei rischi per la testa, a prescindere dall’obbligatorietà prevista dalle norme.

Anche in questo caso si possono trovare diversi modelli sul mercato, come i caschi dotati di visiera.

Occhiali protettivi

Tra le parti più fragili del nostro corpo ci sono gli occhi. Basta pochissimo per danneggiarli, come ad esempio una scheggia che sfugge al proprio controllo. Per questo in alcuni ambiti lavorativi è essenziale indossare degli appositi occhiali protettivi. Sono molto robusti e resistenti, e tengono gli occhi al riparo da qualsiasi minaccia.

In alternativa si può optare per delle visiere.

Scarpe antinfortunistiche

Passiamo ora a un’altra parte del corpo che è fondamentale proteggere: i piedi. Così come per le mani, un infortunio ai piedi può essere molto pericoloso, provocando delle conseguenze invalidanti temporanee o permanenti.

Per proteggere i piedi si indossano delle scarpe antinfortunistiche, che sono state rafforzate per ridurre il rischio di danni. In più di solito hanno una suola antiscivolo, in modo tale da aiutare chi le indossa a non cadere.

Questo e molto altro

Fanno parte dell’abbigliamento da lavoro e dei DPI molti altri elementi, che potete facilmente acquistare se ne avete bisogno. Le cuffie antirumore sono un buon esempio, perché aiutano chi le indossa a difendere il sistema uditivo, che di fronte a rumori molto forti e prolungati nel tempo potrebbe danneggiarsi.

Oppure ci sono i pantaloni da lavoro, realizzati per essere confortevoli e con delle parti volutamente rinforzate, come nel caso delle ginocchia.

L. M.