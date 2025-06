Milano, spaccio di droga ai domiciliari e porto abusivo di armi: tre arresti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano tre cittadini italiani 55, 46 e 45 anni, tutti con precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 55enne tratto in arresto anche per ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Garibaldi Venezia hanno individuato un appartamento in uno stabile di via Valtellina e in uso al 46enne, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, quale probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Intorno alle 17, i poliziotti, appostati nei pressi e all’interno dello stabile, hanno visto giungere a bordo di uno scooter un ragazzo che dopo aver parcheggiato il mezzo, ha osservato con attenzione il balcone dell’appartamento in uso al 46enne. Dopo qualche minuto, è arrivato il 55enne a bordo di uno scooter e, dopo aver prelevato una scatola di cartone dal mezzo, su indicazione del 46enne affacciato al balcone, è entrato all’interno dell’appartamento unitamente al giovane giunto pochi minuti prima. Intorno alle 17:30, il 55enne è uscito dall’appartamento con una scatola di cartone e, mentre si accingeva a riporre il tutto nello scooter, è stato fermato dagli agenti; all’interno della scatola sono stati rinvenuti 974 grammi di hashish, suddivisi in due confezioni. Inoltre, presso la sua abitazione in via Faà Di Bruno, gli agenti di via Schiaparelli hanno trovato una pistola revolver, risultata essere provento di furto, con all’interno cinque proiettili calibro 38, cinque proiettili calibro 38 contenuti all’interno di una confezione in cellophane, un guanto in lattice contenente 11 grammi di cocaina, una pistola a salve priva di tappo rosso con all’interno 11 proiettili a salve, 39 proiettili a salve e 2 grammi di hashish.

In attesa dell’arrivo dell’unita cinofila, intorno alle 19, gli agenti hanno notato il 45enne giungere presso lo stabile e dopo aver citofonato al 46enne ed essersi scambiato un cenno, è entrato all’interno; nella circostanza i poliziotti hanno sottoposto a controllo entrambi gli uomini; il 45enne è stato trovato in possesso di 490 grammi di hashish, occultati negli slip mentre presso la sua abitazione in via Bonelli è stata rinvenuta una dose di cocaina. All’interno dell’appartamento in uso al 46enne, con l’ausilio dei cinofili, sono stati rinvenuti oltre 620 grammi di cocaina, 3,5 kg circa di hashish, suddivisi in più confezioni, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma in denaro pari a 400 euro.

