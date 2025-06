MODÀ. Ha preso il via ieri sera dallo Stadio di San Siro di Milano davanti a 56000 persone LA NOTTE DEI ROMANTICI – IL TOUR

Si aggiunge una nuova data all’Unipol Forum di Milano il prossimo 2 novembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2025. È stata una notte magica quella di ieri sera allo Stadio di San Siro di Milano dove i MODA’ si sono esibiti, a distanza di 9 anni dall’ultima volta nella Scala del Rock, davanti a 56 mila persone per dare il via al loro LA NOTTE DEI ROMANTICI – IL TOUR, un tour (prodotto da Vivo Concerti) nato per festeggiare la pubblicazione dell’ultimo album (“8 Canzoni”) e dentro il quale ha trovato spazio anche il nuovo singolo “Come hai sempre fatto” (in radio e in digitale per Warner Music Italy).

24 le canzoni in scaletta dove non sono mancati i pezzi più iconici della band come “Tappeto di Fragole”, “Salvami”, “La Notte” ma anche il singolo sanremese “Non ti dimentico”, canzoni che il pubblico ha cantato senza sosta in un coro emozionando ed emozionandosi.

2 ore di live appassionato e senza pause durante il quale Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) non si sono risparmiati regalando ai fan accorsi nella calda estate milanese un concerto che è stato un vero e proprio rito collettivo condiviso con un pubblico con non ha mai smesso di ascoltarli e sostenerli come dimostrano i risultati ottenuti in oltre 20 anni di carriera a partire dal disco di Diamante, i 31 dischi di Platino, i 9 dischi d’Oro grazie agli oltre 2 milioni di dischi venduti, e i concerti tutto esaurito nei palazzetti, nei teatri e negli stadi.

Dopo questa prima straordinaria serata, LA NOTTE DEI ROMANTICI – IL TOUR proseguirà il prossimo 28 giugno a Cagliari prima di tornare in autunno nei principali palazzetti italiani.

Dopo il successo di ieri sera non poteva non aggiungersi una nuova data Milanese. Il 2 novembre all’Unipol Forum di Assago.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili su Ticketone a partire dalle ore 14:00 di domani e su tutti gli altri circuiti online e punti vendita dalle ore 11:00 di giovedì 19 giugno.

Questo il calendario aggiornato degli appuntamenti:

28 giugno 2025 Cagliari Fiera di Cagliari

30 ottobre 2025 Padova Kioene Arena (data zero)

02 novembre 2025 Milano Unipol Forum di Assago NUOVA DATA

05 novembre 2025 Roma Palazzo dello Sport

11 novembre 2025 Bologna Unipol Arena

18 novembre 2025 Firenze Mandela Forum

26 novembre 2025 Bari Palaflorio

02 dicembre 2025 Torino Inalpi Arena

I biglietti sono disponibili su Vivoconcerti.com e su tutti gli altri circuiti online e nei punti vendita abituali.

Radio partner degli eventi sarà RTL 102.5.

