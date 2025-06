MONZA. LA POLIZIA STRADALE EFFETTUA DUE ARRESTI PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 13 giugno 2025 – Si conclude con ben due arresti convalidati dall’AG per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e con un indagato per fuga a seguito di sinistro stradale, l’attività svolta questo week end dalla Sezione polizia stradale di Monza e dalla dipendente Sotto Sezione di Arcore. Il primo arresto avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso si è svolto ad epilogo di un intervento richiesto per un veicolo oggetto di appropriazione indebita. In sede di controllo i pattuglianti rinvenivano numerosi involucri contenenti cocaina, nonostante il conducente abbia cercato di disfarsene con destrezza. Il secondo arresto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, a carico sempre di un soggetto italiano che, cagionando un sinistro stradale ai danni di più veicoli, tentava di darsi alla fuga. Controllato dalla pattuglia della Sezione di Monza si accertava che lo stesso conducente deteneva circa 55 grammi di hashish e un’ingente somma di denaro in piccoli tagli. Si accertava inoltre lo stato di alterazione derivante dall’assunzione di un elevato quantitativo di alcool.