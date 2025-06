Quando la moda incontra l’innovazione: il lusso digitale secondo THEBS

Milano, 13 giugno 2025 – È possibile trasformare la tradizione delle migliori boutique in un’esperienza globale, accessibile con pochi click? Nel panorama odierno della moda di alta gamma, THEBS si afferma come risposta tangibile a questa domanda, ridefinendo i confini dello shopping di lusso online.

Da semplice marketplace a destinazione d’eccellenza, THEBS esprime il connubio tra heritage sartoriale e tecnologia, offrendo un modello capace di conciliare l’autenticità dello stile con le opportunità del digitale.

Parte integrante di un progetto promosso da Camera Buyer Italia, THEBS si distingue per una proposta curata che supera i 60.000 prodotti e abbraccia oltre 800 brand internazionali. Il catalogo, orchestrato dai migliori fashion buyers provenienti dalle più esclusive boutique multibrand, si rinnova costantemente per soddisfare una clientela trasversale, cosmopolita e particolarmente esigente.

Abiti iconici di Burberry, Alexander McQueen, Off-White, Dolce & Gabbana, Valentino Garavani e Balmain, solo per citarne alcuni, si alternano alle creazioni dei designer emergenti, garantendo una selezione articolata e al passo con le tendenze.

L’offerta è trasversale: spazia dall’abbigliamento alle borse, dagli accessori alle calzature, riservando ampio spazio alle preferenze personali e alle nuove influenze stilistiche.

I clienti possono esplorare proposte che includono capi femminili come abiti da sera, gonne, jeans o t-shirt di pregio, affiancati da soluzioni maschili sofisticate – felpe, polo, giacche e camicie – senza tralasciare le migliori calzature e accessori di respiro internazionale. Un esempio rappresentativo è la sezione dedicata ai sandali donna firmati, dove qualità artigianale e design contemporaneo dialogano armoniosamente.

Il punto di forza di THEBS, oltre all’ampiezza del catalogo, risiede nella capacità di offrire autenticità e garanzia grazie alla certificazione The Best Shops®, sigillo storico di Camera Buyer Italia che identifica solo prodotti originali, provenienti dalle più rinomate boutique italiane ed europee.

Questo modello non solo valorizza il know-how dei retailer indipendenti, ma permette anche di trasferire online l’eccellenza del mondo fisico: ogni articolo, infatti, è selezionato e gestito con attenzione ai minimi dettagli.

La piattaforma, intuitiva e tradotta in sette lingue, è progettata per fornire servizi premium a livello internazionale. Gli acquisti sono possibili da oltre 80 Paesi e risultano fluidi grazie a modalità di pagamento sicure come PayPal e carte di credito, unite a protocolli avanzati di tutela digitale. Le spedizioni rapide, curate da corrieri selezionati, completano un sistema che mira a offrire sempre la migliore esperienza, potenziata dalla possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.

Le numerose recensioni positive su Trustpilot – più di 4.500 feedback certificati – evidenziano quanto THEBS sia apprezzato dal pubblico internazionale per la cura del servizio, la trasparenza e l’affidabilità.

Il marketplace, del resto, non si limita a proporre prodotti d’eccellenza, ma costruisce relazioni strategiche con i brand, evolvendo così in un autentico compagno di crescita per le maison della moda e per i retailer indipendenti.

L. M.