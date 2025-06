Rozzano. Dichiarazione del sindaco Mattia Ferretti a seguito della sparatoria avvenuta nella notte del 12 giugno nel quartiere Aler, in prossimità di piazza Foglia

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 13 giugno 2025 – “Quanto accaduto ieri notte è un fatto gravissimo e inaccettabile – dichiara il sindaco Mattia Ferretti – La nostra città non può e non deve essere teatro di episodi di violenza che minano la sicurezza e la serenità delle tante persone oneste che vi abitano. Ho già contattato la Prefettura per chiedere un presidio più capillare e costante del territorio, è fondamentale rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle aree più esposte al rischio di microcriminalità. Come amministrazione comunale – continua il sindaco – siamo pronti a mettere in campo tutte le azioni possibili per contrastare questi fenomeni e garantire la sicurezza dei cittadini. Nessuno deve sentirsi solo o abbandonato. La legalità, il rispetto reciproco e la tutela della convivenza civile restano per noi principi inderogabili. Lavoreremo con determinazione, insieme alle istituzioni e al tessuto sociale del quartiere, per restituire fiducia e tranquillità alla nostra comunità.”

Redazione