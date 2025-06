SESTO. “È MEGLIO IL ROCK’N’ROLL”: I RAGAZZI DELLA DON MILANI CANTANO CONTRO LE DIPENDENZE

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 13 giugno 2025 – Un videoclip musicale per dire “no” alle dipendenze e scegliere la musica, l’energia e la creatività come strade di libertà. È questo il cuore del progetto “Meglio il Rock’n’Roll”, realizzato dagli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Don Milani di Sesto San Giovanni, in collaborazione con il Comune, nell’ambito del programma di educazione alla legalità finanziato dal Fondo per la Legalità.

Il progetto, che ha coinvolto 29 alunni, ha visto i ragazzi interpretare un brano musicale originale scritto dall’autore Andrea Mercurio. La canzone, un mix travolgente di rap e rock, affronta in modo diretto ma positivo i rischi legati a fumo, alcol, droghe e gioco d’azzardo, promuovendo la musica come alternativa sana e coinvolgente.

Il videoclip, girato tra le aule della scuola e alcuni luoghi simbolici della città, è stato interamente pensato, interpretato e registrato dai ragazzi, sotto la direzione artistica del prof. Diego Manto e con il supporto dei vocal coach Simona Ceccarelli e Stefano Anelli. Le riprese e la produzione musicale si sono svolte presso la scuola di musica SACanto e Musica.

«Il video è il frutto di un percorso educativo ed esperienziale – sottolinea il prof. Diego Manto – che ha coinvolto attivamente gli studenti, permettendo loro di affrontare un tema delicato come quello delle dipendenze in modo creativo, consapevole e partecipato. I ragazzi hanno dimostrato entusiasmo e responsabilità, regalando un messaggio autentico alla città».

«Essere accanto ai nostri giovani significa offrire loro strumenti per crescere, scegliere e credere in sé stessi – dichiara il Sindaco Roberto Di Stefano – Sesto è una città che investe in cultura, educazione e legalità: con questo video i nostri giovani si fanno portavoce di un messaggio di speranza e responsabilità. È un esempio concreto di come la scuola, insieme alle istituzioni, possa trasmettere valori positivi attraverso strumenti vicini ai ragazzi. Il progetto si inserisce nel più ampio programma dell’Amministrazione comunale per la promozione della legalità, che include anche gli incontri con la Polizia Locale nelle scuole, la celebrazione della Giornata contro la criminalità organizzata e l’iniziativa del patentino per lo smartphone».

Il video “È meglio il Rock’n’Roll” è visibile sui canali istituzionali del Comune.

Redazione