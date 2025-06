SPORT. CHIUSO IL CENTRO NATATORIO CAMBINI PER PROBLEMI TECNICI ALLA COPERTURA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2025 – Milanosport SSD S.p.a. si è vista costretta a chiudere il centro natatorio Cambini, a causa di problemi tecnici insorti nella struttura della copertura, che sono incompatibili con la presenza dell’utenza.

Il Comune di Milano e la società Milanosport SSD S.p.a. stanno collaborando attivamente affinché si trovi la soluzione più valida e rapida che consenta la riapertura del centro. Nella giornata di ieri ha avuto luogo l’incontro con l’impresa costruttrice per addivenire a una rapida risoluzione del problema.

Sono in corso attività di indagine sulla struttura; dagli esiti dipenderanno tempi e modalità di ripristino delle condizioni di utilizzo della piscina, attualmente stimabili in alcuni mesi.

