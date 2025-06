Spostamento di due Comunità Socio Sanitarie (CSS) da Settimo Milanese a Cesano Boscone

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 13 giugno 2025 – Fondazione Sacra Famiglia rende noto il progetto di riorganizzazione delle due Comunità (CSS) di Settimo Milanese volto a elevare la qualità di vita e l’assistenza degli ospiti. Si tratta di persone di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con autismo e gravi disturbi del comportamento, che necessitano di un supporto costante e integrato. Questo spostamento, che dovrebbe realizzarsi in autunno, non è motivato da logiche di risparmio né da un presunto abbandono delle persone, bensì dalla volontà di offrire un modello di assistenza più completo e adatto alle loro esigenze attuali.

Con il passare del tempo, i bisogni di queste persone con disabilità ad alta necessità assistenziale sono mutati, richiedendo interventi sanitari, educativi e sociali sempre più specifici. La struttura CSS, pur valida, risulta oggi solo parzialmente idonea a rispondere a queste necessità complesse.

Una nuova struttura per la continuità assistenziale

La nuova destinazione, se confermata, sarà una Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) situata presso la sede centrale di Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone. Questa struttura è stata completamente rinnovata e ristrutturata, con ampi spazi e un giardino, idonei a garantire il massimo benessere degli ospiti.

Un aspetto fondamentale di questo progetto è la continuità assistenziale: gli stessi operatori che hanno finora seguito gli ospiti a Settimo Milanese li accompagneranno nella nuova sede. Questo garantisce non solo la familiarità e la qualità delle cure, ma anche il mantenimento di tutti i posti di lavoro. Anzi, il rapporto operatori/ospiti migliorerà, passando da 8 a 11 operatori per lo stesso numero di persone assistite. Inoltre, la RSD offrirà un supporto multidisciplinare costante con la presenza di medico, psichiatra e psicologo, oltre a tutti i servizi specialistici della Fondazione a portata di mano.

Un progetto in pieno accordo con le famiglie

Le famiglie degli ospiti sono state ampiamente coinvolte e informate per tempo riguardo a questo progetto; lungi dall’essere in disaccordo, hanno partecipato a riunioni informative e, ad eccezione di una famiglia ancora in fase di valutazione, tutte hanno accolto con favore la nuova soluzione, riconoscendone i benefici per i loro cari.

Le RSD di Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone sono riconosciute per l’eccellente qualità dei servizi offerti, poiché vengono incontro ai bisogni di una fascia di popolazione disabile che trova nella residenzialità la collocazione più appropriata e rispondente alle proprie aspettative e a quelle dei loro cari. Ne è prova la lista d’attesa di 60 famiglie che desiderano accedere a questi servizi.

