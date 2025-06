VENEZIA. VIDEO: PROVE DI SOCCORSO SULLA TORRE DELL’OROLOGIO A PIAZZA SAN MARCO

(mi-lorenteggio.com) Venezia, 13 giugno 2025 – Ieri mattina giovedì 12 giugno una squadra dei Vigili del fuoco di Venezia specializzata in manovre speleo alpino fluviali ha effettuato un’ esercitazione di soccorso sulla Torre dell’Orologio, uno dei simboli di piazza San Marco.

Presenti sul posto il comandante dei Vigili del fuoco di Venezia Ing. Carlo Metelli, l’Arch. Federica Romaro della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) e il Dott. Lorenzo Palmisano della Fondazione Musei Civici di Venezia.

La monovra, resa spettacolare dallo scenario, ha simulato il recupero di un visitatore infortunato all’ultimo piano del monumento. I soccorritori hanno calato una barella dalla sommità della torre, a 24 metri di altezza, utilizzando corde, funi e moschettoni, dimostrando le tecniche avanzate impiegate in situazioni di emergenza in contesti architettonici complessi.

L’operazione si è svolta nella Merceria dell’Orologio, sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP), in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, la polizia locale e il personale sanitario del SUEM 118.

Particolarmente significativa la sinergia tra i Vigili del Fuoco e la Fondazione Musei Civici di Venezia, che ha permesso di pianificare un sistema di intervento capace di coniugare l’esigenza di sicurezza delle persone con la necessaria tutela di un bene storico e artistico, garantendo il massimo rispetto per la struttura durante l’intervento.