Vigevano, Interrogazione PD su futuro della Casa di Reclusione

Roggiani: “Serve trasparenza e tutela per detenuti e lavoratori”

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 13 giugno 2025 – “Il Ministero della Giustizia chiarisca immediatamente quale sarà il futuro della Casa di Reclusione di Vigevano. Le voci sempre più insistenti su una riconversione dell’istituto, con il trasferimento della sezione femminile e l’introduzione del regime speciale 41-bis, destano profonda preoccupazione”.

È quanto afferma la deputata del Partito Democratico e segretaria regionale del PD Lombardia, Silvia Roggiani, che ha depositato un’interrogazione parlamentare, sottoscritta anche dai deputati Cuperlo, Forattini, Girelli, Guerini, Quartapelle e Peluffo, dove si chiede al ministro Nordio di fare chiarezza sui progetti di trasferimento e riconversione e la tutela dei posti di lavoro.

“Secondo fonti qualificate – è scritto nel testo dell’interrogazione – sarebbe infatti imminente il trasferimento delle detenute in altri istituti di massima sicurezza, con la conseguente attivazione a Vigevano di una sezione destinata ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis. Una scelta che comporterebbe una drastica riorganizzazione del personale di polizia penitenziaria, con il rischio di esuberi e trasferimenti non volontari, oltre a impatti rilevanti sul tessuto sociale e lavorativo del territorio”.

“Parliamo di famiglie che hanno costruito qui il proprio progetto di vita sulla base della stabilità occupazionale offerta dalla struttura – prosegue Roggiani –. Una decisione calata dall’alto, senza alcuna comunicazione formale, sarebbe inaccettabile. E non è meno grave il fatto che i lavori per il nuovo padiglione, per cui erano stati stanziati 12,5 milioni di euro, risultino sospesi senza spiegazioni”.

Redazione