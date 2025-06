“Welcome to Silvio Berlusconi Airport”: il murale di aleXsandro Palombo all’aeroporto di Malpensa

L’opera che celebra il Cavaliere è apparsa a due anni dalla sua scomparsa e nei giorni in cui il TAR ha rinviato a gennaio 2026 la valutazione definitiva sull’eventuale conferma del nome Malpensa Silvio Berlusconi.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2025 – All’aeroporto di Milano – Malpensa, intitolato a Silvio Berlusconi nel luglio 2024, a due anni dalla sua scomparsa, è comparsa una nuova opera dell’artista contemporaneo aleXsandro Palombo, dal titolo “Welcome to Silvio Berlusconi Airport”. Il murale che celebra il Cavaliere lo raffigura come se fosse a cavallo della fusoliera di un iconico aereo Alitalia in volo, mentre con la mano sinistra accenna il suo tipico saluto. Il velivolo è rappresentato con la storica livrea bianca, caratterizzata da una riga verde che si estende lungo la carlinga e termina sulla coda, formando la celebre ‘A’ stilizzata con i colori della bandiera italiana: verde, bianco e rosso.

L’aereo Alitalia, simbolo nazionale del periodo del miracolo economico italiano, diventa nell’opera di Palombo un emblema del percorso imprenditoriale e politico di Berlusconi. Il Cavaliere, ‘a cavallo’ della fusoliera in volo, incarna la capacità di guidare e dominare un gigante, così come ha condotto con determinazione la sua lunga carriera tra business e politica.

Questa immagine icastica richiama la sua vita e la sua capacità di “volare alto”, superando ostacoli e sfide. Nel contesto dell’aeroporto che porta il suo nome, il murale assume un valore metaforico profondo: un omaggio all’impatto e all’eredità di un protagonista della storia recente italiana, al suo percorso fatto di sfide e visione, ma anche di forza nel rialzarsi, adattarsi e andare avanti, ben oltre le battaglie personali e pubbliche, oltre la sua stessa scomparsa.

Il murale è anche una potente metafora di resilienza. Berlusconi ha affrontato numerosi processi e controversie, superando avversità che avrebbero potuto fermare chiunque. Anche dopo la sua morte, la sua figura resta al centro di dispute legali, a testimonianza del peso che ha avuto – e continua ad avere – nella politica e nella società italiana. L’opera si inserisce in un dibattito ancora aperto: l’intitolazione dell’11 luglio 2024, con cui l’ENAC ha dedicato l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, ha suscitato forti opposizioni, soprattutto da parte del Comune di Milano e di altri enti lombardi, che hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Proprio in questi giorni, il TAR ha sospeso la decisione, rinviando a gennaio 2026 la valutazione definitiva sull’eventuale conferma del nome Malpensa Silvio Berlusconi.

Negli ultimi due anni, aleXsandro Palombo ha realizzato cinque murales dedicati a Berlusconi in via Volturno a Milano, il luogo dove il Cavaliere è nato e cresciuto. Tuttavia, tutte queste opere sono state vandalizzate o rimosse nel giro di poche ore dalla loro comparsa.

Con il nuovo murale a Malpensa, Palombo ha scelto di far “ripartire” Berlusconi non più dalla sua città natale, ma dall’aeroporto che porta il suo nome: simbolo di un volo che continua anche dopo la sua scomparsa. Un’opera che celebra la tenacia e la presenza persistente di un uomo che, nonostante tutto, continua a solcare i cieli dell’immaginario collettivo italiano.

– aleXsandro Palombo artista pop contemporaneo e attivista, schivo e riservato è riconosciuto nel mondo per le sue opere riflessive e irriverenti che si concentrano sulla cultura pop, la società, le disuguaglianze, l’inclusione e la diversità, l’etica e i diritti umani.

Redazione