CALDO, LOMBARDIA: BOOM VENDITE BOTTIGLIE ACQUA (+20%), MELONI (+25%) E GELATI (+15%)

Lo rileva l’Osservatorio de ‘Il Gigante’, gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2025 – L’ondata di calore di questi giorni è coincisa nelle ultime ore con una forte impennata di consumi di tutti quei prodotti utilizzati in concomitanza dell’aumento delle temperature. Lo comunica l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione con 70 punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) rilevando come nell’ultima settimana gli acquisti di bottiglie d’acqua sia aumentata del 20% rispetto ai primi dieci giorni di giugno. Un trend che riguarda anche frutta e verdura, che fanno segnare un incremento complessivo del 10%, con meloni (+25%) e insalate (+15%) particolarmente gettonati. Sensibile incremento di vendite anche per gelati (+15%), mozzarelle e formaggi freschi (+10%) e, come avviene ormai da qualche anno, per le confezioni di cubetti di ghiaccio (+30%). Grande richiesta, poi, per i ventilatori in ogni forma e dimensione. “Anche in questa occasione – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante’ – ci siamo fatti trovare pronti con scorte in grado di garantire le richieste, ancora una volta l’attenzione del cliente è rivolta in particolare ai prodotti in promozione e a quelli accompagnati da specifiche iniziative che garantiscono il binomio qualità-prezzo”.

Redazione