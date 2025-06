ECONOMIA URBANA. AL VIA IL FORUM SULLO SVILUPPO DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2025 – Martedì 17 e mercoledì 18 giugno, presso il Luiss Hub di via D’Azeglio 3, si svolgerà il forum “Economia urbana”, iniziativa promossa dal Comune di Milano e organizzata dagli assessori allo Sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello, e al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa, Emmanuel Conte.

“D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda”. La citazione, tratta da ‘Le Città invisibili’ di Italo Calvino, è lo spunto della due giorni, dedicata a un confronto serio e aperto sullo sviluppo e sul futuro di Milano e articolata in dodici appuntamenti con gli attori della vita economica e civile della città.

“Con questo forum – affermano Alessia Cappello ed Emmanuel Conte – vogliamo metterci all’ascolto delle molteplici voci che costituiscono la straordinaria complessità della nostra città. Una città che è diventata sempre più internazionale e che costituisce il crocevia delle più importanti rotte della conoscenza, dell’innovazione e della competizione globale e per questo necessita, oggi più che mai, di essere accompagnata in una transizione che sia inclusiva e sostenibile e generi opportunità diffuse. Nei prossimi due giorni ci siederemo al tavolo con i tanti attori coinvolti in questa difficile sfida per confrontarci con loro, raccogliere spunti e sperimentare insieme nuove soluzioni”.

Ad aprire l’iniziativa, martedì mattina, sarà un’assise con i rappresentanti di istituzioni, imprese, Terzo settore: ad animare la riflessione, con Conte e Cappello, saranno Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Vasco, segretario generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della Sera, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano, Rossella Sacco, portavoce del Forum del Terzo settore, Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano e l’attore e regista Giacomo Poretti.

A seguire, una sessione sulle pari opportunità di genere, mentre il pomeriggio sarà dedicato al patrimonio immobiliare pubblico, alla voce dei presidenti dei 9 Municipi di Milano, alle alleanze fra Università, imprese e innovazione, alle reti internazionali che sostengono la crescita della città.

Protagonisti della prima giornata saranno Elena Lattuada, delegata del sindaco alle Pari opportunità di genere, Barbara Falcomer, direttrice generale di Valore D, Gregorio Consoli, managing partner di Chiomenti, Francesco Lenoci, economista e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Livia Viganò, cofounder di Factanza, Luisa Bruzzolo, direttrice generale di Lilt, Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail, Alberto Nigro, dell’Associazione Shareradio, Andrea Amato, presidente di WAU, Enrico Brambilla, segretario generale di Apa Confartigianato, Chiara Pennasi, direttrice di Fondazione Triulza ETS, Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università degli Studi Milano Bicocca, Alberto Dalmasso, Founder e Ceo di Satispay, Massimiliano Magrini, cofounder e managing partner di United Ventures, Marco Taisch, docente del Politecnico di Milano e presidente MADE, Donato Iacovone, presidente esecutivo di BIP, Enrico Mattiazzi, fondatore di Fiscozen, Gimede Gigante, docente dell’Università Bocconi, Maurizio Bernardo, presidente Assofintech, Veronica Squinzi, ad di Mapei, Alessandra Modenese Kauffmann, direttore generale Camera di Commercio Svizzera, Tiziana Vallone, vicepresidente di Manageritalia Lombardia, Simone Crolla, managing director di American Chamber of Commerce in Italy, Joerg Buck, consigliere delegato della Camera di Commercio Italo-Germanica, Pietro Meda, presidente di EICMA, Mario Vanni, di Spencer Stuart, Denis Delespaul, presidente Camera di Commercio Francia, Giovanni Brianza, ad di Edison Next.

Sarà un confronto sul tema del lavoro fra sindacati e istituzioni ad aprire la seconda giornata, con al tavolo gli assessori Alessia Cappello ed Emmanuel Conte con i segretari locali di Cgil, Cisl e Uil, Luca Stanzione, Giovanni Abimelech ed Enrico Vizza. Con il titolo “Oltre l’emergenza: abitare come sfida urbana e sociale” seguirà l’appuntamento dedicato al diritto alla casa, moderato da Paolo Bovio di Will Italia con un intervento video di Irene Tinagli, presidente della Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell’Unione Europea, gli assessori Emmanuel Conte e Fabio Bottero, il collega al Patrimonio e alle Politiche abitative del Comune di Roma, Tobia Zevi, e Raffaella Saporito, associate professor of Practice of Government, Health and Not for Profit, SDA Bocconi School of Management.

Si parlerà di giovani protagonisti del cambiamento e di città motore del futuro nel prosieguo della giornata, con gli interventi di Anastasia Buda, Head of Esg, Csr & Internal Communication di Samsung, Marco Accornero, segretario generale dell’Unione Artigiani. Fiorenza Lipparini, direttrice generale di Milano&Partners, Enrico Bricchi, founder & Ceo Corax, Lorenzo D’Onofrio, founder di Eccellenza Italiana, Alberto Ponchio, direttore Marketing del Gruppo Campari, Giovanni Brianza, amministratore delegato di Edison Next e Luciana Emanuela Ciceri, componente del Consiglio Direttivo di A.P.I. e consigliera di Ciceri de Mondel Srl – Gruppo MAIP.

Un intervento del sindaco, Giuseppe Sala, allargherà nel pomeriggio il dibattito sul protagonismo delle città, con Conte, Cappello, la vicesindaca di Torino Michela Favaro, il vicesindaco della Città Metropolitana di Milano, Francesco Vassallo, l’assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli, l’assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta e l’assessore allo Sviluppo economico, turismo, fiere e congressi Comune di Firenze, Jacopo Vicini. Le risorse al servizio della città continueranno ad essere a tema nel pomeriggio, con un confronto fra l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte, il rettore dell’Università Bocconi, Francesco Billari e i vertici delle società partecipate del Comune di Milano, Micaela Vescia di Atm, Roberto Tasca di A2A, Simone Dragone di MM e Cesare Ferrero di SogeMi-Foody. A seguire, Alessia Cappello porterà al tavolo il mondo della moda e del design, con Maria Porro, presidente Salone del Mobile, Sara Sozzani Maino, Creative Director Fondazione Sozzani, Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della moda, Matteo Secoli, presidente Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, Francesca Lanzavecchia, designer e Luciano Galimberti, presidente ADI Museum.

La chiusura del forum sarà affidata a un video racconto corale di tutti gli assessori di Milano sulle politiche pubbliche della città che, nate da sguardi diversi, sono orientate a un orizzonte comune.