Gardaland Summer Season – The 50th: un’estate di festeggiamenti tra musica e grandi eventi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2025 – È ufficialmente iniziata la cinquantesima estate di Gardaland Resort. A scandirla, un vero e proprio countdown di eventi: un percorso di emozioni, divertimento e celebrazione che culminerà in una grande festa – il 19 luglio, giorno del 50° compleanno del Parco – degna di uno dei simboli più amati del tempo libero e del divertimento in Italia e in Europa.

Ad aprire l’estate targata Gardaland Resort è stata la riapertura di LEGOLAND® Water Park Gardaland, l’unico parco acquatico a tema LEGO® in Italia: un’esperienza rinfrescante e creativa pensata per tutta la famiglia.

Il calendario degli appuntamenti estivi si intensifica a partire da sabato 28 giugno con l’atteso ritorno di Gardaland Night is Magic. Ogni sera, fino al 10 settembre, il Parco resterà aperto fino alle 23.00 per offrire 13 ore di divertimento tra magia, avventura e adrenalina delle oltre 40 attrazioni disponibili all’interno del Parco… anche sotto le stelle!

Dopo il grande successo dello scorso ottobre, dal 28 giugno, ritorna WRECKAGE – un percorso in movimento (walk-through), che unisce gioco, strategia e dinamismo in scenari ad alta tensione – e diventa parte integrante dell’offerta del Parco, a conferma dell’impegno del Resort verso esperienze sempre più immersive e dal forte coinvolgimento. Ambientato nell’area del celebre roller coaster Oblivion – The Black Hole, ad accesso con biglietto aggiuntivo, WRECKAGE sfida i visitatori a mettersi in gioco lungo un percorso avvolgente e imprevedibile, all’interno di una stazione spaziale precipitata sulla Terra. Un’esperienza immersiva e sorprendente, dedicata a chi è alla ricerca di emozioni forti.

Durante l’estate, ogni serata al Parco si chiuderà con FOREVER GARDALAND – 50 anni insieme: un nuovo show serale in programma alle ore 22:45 in Piazza Jumanji. Fontane danzanti, laser, video mapping e la voce di Prezzemolo guideranno gli Ospiti in un viaggio tra le epoche e i mondi che hanno fatto la storia del Resort, per rivivere – insieme – cinquant’anni di avventure, risvegliando in ciascuno la dolcezza dei ricordi vissuti al Parco e custoditi nel cuore.

Il 19 luglio Gardaland celebrerà il suo 50° compleanno, un traguardo storico che segna mezzo secolo di emozioni e ricordi. In programma un evento straordinario, che si preannuncia come il cuore pulsante di tutte le celebrazioni! Piazza Jumanji si trasformerà per l’occasione in un’arena all’aperto fino alla 1:00 di notte, pronta ad accogliere una serata indimenticabile, ricca di musica, energia e allegria, offrendo un’esperienza unica in una cornice senza eguali.

50th Anniversary Party, organizzato da FMEDIA, sarà trasmesso in diretta nazionale in Radiovisione su RTL 102.5 – media partner ufficiale dell’evento – portando la magia di Gardaland Resort in tutta Italia e permettendo, idealmente, a tutti di condividere – in tempo reale – questo anniversario speciale.

A partire dalle 18:30, la piazza si animerà grazie a una serie di DJ set che riscalderanno l’atmosfera e coinvolgeranno il pubblico in un crescendo di emozioni. DJ Alberto Zanni e Stefano Federici the voice apriranno la serata creando un’’atmosfera perfetta per l’inizio della festa. Massimo Alberti, invece, volto storico di RTL 102.5, guiderà il pubblico in un viaggio musicale che ripercorrerà le sonorità degli anni ’70, ’80 e ’90, onorando le generazioni che hanno contribuito al successo di Gardaland Resort, special guest direttamente da “la febbre del sabato sera” – i The Trammps, il leggendario gruppo internazionale della disco music che infiammerà la piazza con il loro successo mondiale Disco Inferno (e non solo) riportando in scena l’energia travolgente degli anni ’70.

La serata proseguirà, dopo aver reso omaggio agli anni ’70 che hanno visto nascere Gardaland nel lontano 1975, con uno sguardo rivolto al presente e al futuro. Sul palco si alterneranno artisti che stanno scrivendo la storia della musica italiana, accanto a nuovi talenti che siamo certi lasceranno il loro segno.

La festa continuerà con l’energia salentina ed esplosiva dei Boomdabash, una delle band più amate del panorama musicale italiano, che con il loro mix unico di reggae, pop e sonorità urban e i loro successi più iconici faranno scatenare la piazza creando un’atmosfera di puro divertimento.

A seguire, Sarah Toscano, giovane talento che ha già fatto parlare di sé per la sua personalità travolgente e la sua straordinaria grinta. La vincitrice di uno dei più celebri talent show porterà tutta la sua energia e il carisma che l’hanno resa una delle voci emergenti della musica italiana.

Il palco di Gardaland si accenderà poi con l’inconfondibile stile di Carl Brave, uno degli artisti più innovativi della scena urban italiana. Con la sua ultima hit, in featuring con Sarah Toscano, e una selezione dei suoi brani più celebri, Carl Brave regalerà emozioni indimenticabili agli ospiti presenti in piazza Jumanji e i presenti dal grande schermo con il suo talento unico e il suo sound inconfondibile.

A chiudere la serata, Rkomi, che con il suo stile inconfondibile ha conquistato ogni generazione e continua a dominare le classifiche. La sua esibizione regalerà al pubblico di Gardaland una performance che saprà emozionare e lasciare il segno!

Con lo sguardo rivolto al futuro e la costante voglia di sorprendere, Gardaland Resort prosegue il suo percorso di crescita, affermandosi sempre più come punto di riferimento per il divertimento di intere generazioni.

Redazione