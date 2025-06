Gestione Navigazione Laghi: presentazione Piano industriale 2025-2029

Il Sottosegretario Alessandro Morelli lancia agli stakeholder territoriali gardesani la sfida di approfittare dell’opportunità di destagionalizzazione turistica in occasione delle Olimpiadi invernali 2026



(mi-lorenteggio.com) Desenzano del Garda, 14 giugno 2025 – Si è chiusa nel pomeriggio di ieri a Desenzano, presso la sala Pelèr di Palazzo Todeschini, la terza ed ultima tappa del percorso di presentazione pubblica del piano industriale 2025-2029 avviato dalla Gestione Navigazione Laghi.

In apertura l’intervento del Sindaco Malinverno ed i saluti del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana per il tramite dell’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Barbara Mazzali.

I vertici dell’Ente vigilato dal Ministero delle infrastrutture hanno presentato i risultati dell’analisi di mercato effettuata in termini di posizionamento e volumi di passeggeri trasportati con realtà affini italiane ed internazionali.

“Dall’analisi di contesto effettuata, si evidenzia come l’Ente rappresenti un unicum a

livello nazionale ed una realtà di indubbia complessità – ha affermato Alberto Chiovelli,

Direttore Generale – e come tale è necessario un approccio pragmatico e una

programmazione strutturata; sul lago di Garda si stima una crescita della domanda del

3,3%.”

Il progetto è nato su input del Ministro Salvini, ed è finalizzato alla creazione di un

valore territoriale che contribuisca a potenziare e favorire sempre più l’utilizzo del

trasporto pubblico di linea, migliorando dunque la mobilità territoriale ed incentivando

la via d’acqua quale vettore più rapido ed efficace per scoprire le bellezze

paesaggistiche dei tre grandi laghi del Nord Italia.

“Per la prima volta, grazie al sostegno del nostro organo vigilante, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, il nostro Ente ha elaborato un piano di investimenti di

medio periodo articolato su tre direttrici strategiche: investimenti di oltre 100 milioni

per il rinnovamento della flotta aziendale e delle infrastrutture, più di 7 milioni per la

transizione digitale, il rafforzamento organizzativo e l’efficientamento dei processi

legati alla sicurezza operativa e sul lavoro. L’obiettivo è sviluppare un’offerta turistica

più competitiva, integrando e qualificando i servizi di trasporto per migliorare

l’accessibilità e valorizzare il potenziale attrattivo dei territori lacustri. Investimenti così

consistenti avranno ricadute positive in termini economici e di indotto occupazionale”

ha proseguito Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente.

“Una realtà unica di gestione pubblica del servizio di linea per i tre differenti bacini

rappresenta una opportunità da preservare in termini di know how, ottimizzazione dei

costi e trasversalità delle procedure e conoscenze. Ciascun territorio si caratterizza

tuttavia per peculiarità ed eccellenze proprie che il sistema turistico territoriale ha il

compito di valorizzare. – commenta Alessandro Morelli, Sottosegretario alla

Presidenza dei Ministri con delega al Cipess – In questo contesto, trasferire anche su

questo territorio quanto fatto ad esempio sul lago di Como con l’incontro con le Camere

di Commercio, rappresenta l’occasione per condividere obiettivi strutturali, in coerenza

con gli investimenti del sistema turistico. Lancio infine uno spunto agli stakeholder

ovvero quello di approfittare dell’evento delle Olimpiadi – che vedrà oltre 2 milioni di

arrivi nei nostri territori – per lavorare su un processo di destagionalizzazione turistica

che possa rappresentare un volano di attrattività territoriale.”

Redazione