MILANO. NEANCHE CON UN FIORE: CONVEGNO CONTRO VIOLENZA DI GENERE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno – Un confronto aperto, autorevole e necessario: è questo lo spirito del convegno “Neanche con un fiore: consapevolezza e cambiamento contro la violenza”, in programma lunedì 16 giugno a Milano, presso la Sala Guido Galli in via Sansovino, 9.

L’iniziativa è promossa da Alberoni Magazine, con il sostegno dei consiglieri FdI del Municipio 3, Marelli e Ferrarese e della vice coordinatrice FdI Milano città, Deborah Dell’Acqua.

“Abbiamo sentito il dovere di promuovere un momento pubblico di ascolto e riflessione su un fenomeno che ferisce la nostra società nel profondo. La violenza contro le donne non può più essere trattata come un’emergenza ciclica, ma come una priorità strutturale. Solo attraverso l’incontro tra esperienze diverse – giuridiche, istituzionali, educative, sociali – possiamo costruire una risposta efficace, che parta dalla consapevolezza e si traduca in azione concreta.”

– dichiara Deborah Dell’Acqua, Vice Coordinatore Fratelli d’Italia Milano e curatrice dell’iniziativa.

Prenderanno parte al confronto:

Cristina Cattaneo, psicoterapeuta, co-fondatrice di Alberoni Magazine, che modererà l’incontro;

Pasquale Griesi, rappresentante della Polizia di Stato;

Luce Meola, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Lombardia;

Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna;

Antonino La Lumia, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

“Il tema della violenza sulle donne nel rapporto di coppia sta diventando un problema da approfondire e studiare meglio nelle diverse dinamiche, e da affrontare in modo interforze in tutti gli ambiti coinvolti. Occorre agire strutturalmente, anche in ambito preventivo e, soprattutto, educativo: le denunce sono purtroppo solo la punta di un iceberg. I differenti relatori presenti ci guideranno in un viaggio che tocca le coscienze giuridiche, le valutazioni psico-sociali e gli strumenti operativi necessari a garantire alle donne il diritto a una vita serena, libera e indipendente.”

– dichiarano i consiglieri del Municipio 3 Lucia Marelli e Mattia Ferrarese.