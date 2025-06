OPERAZIONE ANTIDROGA A GALLARATE: DUE DENUNCE E SEQUESTRI IN ZONA STAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Varese, 14 giugno 2025 – La Polizia di Stato di Gallarate, nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno, ha condotto una mirata operazione antidroga nel cuore della città, con particolare attenzione alle aree limitrofe alla stazione ferroviaria, notoriamente frequentate da soggetti coinvolti in attività illecite.

Gli agenti della Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno passato al setaccio le zone nevralgiche del centro, concentrando i controlli nei luoghi più sensibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, in via Cattaneo, è stato fermato un giovane dall’atteggiamento sospetto che, è stato sottoposto a perquisizione, la quale ha portato alla luce oltre 30 grammi di hashish, denaro contante in banconote di piccolo taglio e un coltello nascosto negli indumenti intimi.

Il 22enne, con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Poco dopo, sempre nei pressi della stazione, un cittadino straniero di 29 anni è stato sorpreso con quasi 10 grammi di hashish. Anche in questo caso la sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il soggetto è stato denunciato all’Autorità Amministrativa per possesso di droga finalizzato all’uso personale.