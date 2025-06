Rotary Cairoli e “Una Città per Cantare”: una serata all’insegna dell’amicizia e della solidarietà

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 14 giugno 2025 – La serata conclusiva del service si è svolta il 12 giugno 2025 presso il Ristorante Ludovico il Moro di Vigevano , alla presenza del presidente del Rotary Club Cairoli Antonio Gaggianesi e di numerosi soci, accanto al cantautore Rosalino “Ron” Cellamare, fondatore della scuola musicale Una Città per Cantare. La scuola, nata a Garlasco nel 2010 per iniziativa di Ron, è diventata «un punto di riferimento per sviluppare il talento nell’ambito delle discipline musicali» nella Lomellina. Il service rotariano – avviato il 28 gennaio con un concerto degli allievi della scuola – si è dunque concluso con questa conviviale estiva, in cui non sono state previste esibizioni artistiche ma momenti formali di consegna dei contributi e dei riconoscimenti.

Borse di studio e riconoscimenti

In occasione della conviviale il Rotary Club Cairoli ha messo in atto i seguenti atti di solidarietà e riconoscimento:

• Borsa di studio di 2.000 € destinata agli allievi meritevoli della scuola musicale Una Città per Cantare, consegnato allo staff della scuola (Enrica Cellamare, Edvige Casalini e Anna Magnani).

• Riconoscimento Paul Harris Fellow conferito a Rosalino Cellamare dal presidente Gaggianesi, in segno di apprezzamento per il suo impegno solidale e per aver fondato la scuola musicale nella sua città.

• Risorse per il futuro: è stato annunciato che sono già disponibili le coperture economiche per finanziare una nuova borsa di studio nel prossimo anno accademico, confermando l’impegno del Rotary a favore dei giovani talenti locali.

Un sodalizio consolidato

La collaborazione tra il Rotary Cairoli e la scuola “Una Città per Cantare” affonda le radici in oltre trent’anni di amicizia e di intenti comuni tra Ron e il presidente Gaggianesi. La scuola di Ron «è un punto di riferimento per sviluppare il talento nell’ambito delle discipline musicali offrendo ai giovani un luogo dove coltivare la passione per la musica e la volontà di Ron è quella di far sì che la musica sia utile ai giovani per stimolarli a impegnarsi e a dare il meglio di sè favorendo l’integrazione e l’aggregazione», ha dichiarato Gaggianesi.

Anche il Rotary Cairoli condivide questi valori di impegno sociale e culturale. Il presidente Antonio Gaggianesi ha ringraziato Ron per la sua dedizione e ha definito la serata «un altro importante service» che conferma «il costante impegno del Club nel supportare iniziative sociali significative» . In chiusura è stata ribadita la volontà del Rotary di continuare a sostenere la formazione dei giovani: oltre alla festa tra amici e soci, l’annuncio delle risorse già destinate alla prossima borsa di studio testimonia la fiducia nell’opera di Ron e nel futuro dei suoi allievi.