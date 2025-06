TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 17 al 22 giugno

GLI EVENTI DI TRIENNALE MILANO

17 – 22 giugno

17 – 19 giugno

Speciale | Triennale on Tour

Quarta tappa: Municipio 6

Presso Villaggio Barona

Ingresso libero, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale on Tour è il progetto che, nell’ambito della 24a Esposizione Internazionale Inequalities, porta Triennale nei quartieri di Milano, promuovendo un coinvolgimento attivo della città. Una tournée partecipativa in otto municipi fa uscire i temi e le riflessioni di Inequalities dalle mura del Palazzo dell’Arte.

Le attività in programma:

17 giugno, ore 17.00

Laboratorio | abiTANTI

Attività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un adulto. Ingresso libero con prenotazione: alberto.tavazzi@kserviceimpresasociale.it

L’abito è insieme protezione e linguaggio, ma è anche simbolo delle disuguaglianze e delle contraddizioni che abitano il nostro tempo. Il laboratorio invita bambine e bambini a riflettere su questi temi a partire da una domanda semplice e potente: “Se dovessi lasciare la tua casa per vivere in un luogo nuovo, che abito ti cuciresti?”.

18 giugno, ore 18.00

Laboratorio | Laboratorio di movimento

Attività riservata agli utenti di ASP TERZA ETÀ e Progetto SMART HOME CARE

La danzatrice e coreografa Annamaria Ajmone propone un incontro aperto a persone over 60: un workshop dedicato al movimento e allo scambio di saperi nell’ambito della danza e delle pratiche corporee.

19 giugno, ore 16.00-19.00

Esperienza | Disegno collettivo

L’attività di disegno collettivo invita le persone a condividere visioni e desideri legati al proprio quartiere o municipio. Si parte da un’immagine base, creata dall’illustratore Alberto Wolfango Amedeo D’Asaro – palazzi.club, che rappresenta il territorio locale: una tela iniziale che si arricchisce grazie ai contributi di chiunque voglia aggiungere il proprio segno, utilizzando adesivi già pronti o intervenendo liberamente con disegni e altre tecniche artistiche.

17 giugno

18.30 Incontro | Anatomia del suono. Michele Canova

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Secondo appuntamento della rassegna di incontri a cura di Lorenzo Palmeri, designer e musicista, che mette in dialogo musicisti e produttori creando un ponte tra la cultura del design e quella della musica. Protagonista dell’incontro Michele Canova, tra i produttori italiani di maggior successo, che ha lavorato tra gli altri con Tiziano Ferro, Jovanotti, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti. Una lezione performativa, con una playlist costruita ad hoc tra brani della cultura pop internazionale e produzioni dello stesso Canova.

18 giugno

10.00 Triennale Radio Show – Radio Ballads

Evento online

L’appuntamento radiofonico di Radio Raheem, radio in residenza di Triennale, diventa Triennale Radio Show – Radio Ballads per creare un ideale ponte con l’omonimo progetto espositivo parte di Inequalities e dare voce ai protagonisti e alle storie legati all’Esposizione Internazionale. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

18.30 Presentazione volume | Le fatiche di Eva

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il libro di Paola Mascaro (HarperCollins, 2025) esplora il tema dell’equità di genere nel mondo contemporaneo, dimostrando che il raggiungimento di un’autentica parità non solo è possibile, ma indispensabile. L’autrice mette in luce le sfide e le opportunità che le donne si trovano di fronte e analizza gli stereotipi che ostacolano le loro aspirazioni, così come le discriminazioni ancora radicate nel mondo del lavoro. Attraverso il racconto di iniziative innovative, le storie di donne intraprendenti e resilienti, e con il supporto di dati e studi, l’autrice ci invita a riflettere sull’importanza di un’educazione che incoraggi la fiducia in sé stesse e promuova un profondo cambiamento culturale, sottolineando l’urgente necessità di politiche inclusive e suggerendo strategie per valorizzare le competenze femminili in ogni ambito. Interviene, insieme all’autrice del volume, Maria Luisa Agnese, giornalista del “Corriere della Sera”.

19.00 Incontro | Orbita – La città d’amianto. La voce di una città contro una fabbrica

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un nuovo appuntamento di Orbita, serie di eventi in collaborazione con Chora e Will che spaziano da podcast live, interviste, stand up comedy e momenti musicali. La città d’amianto è il podcast di Chora che racconta la storia di Casale Monferrato e della fabbrica Eternit attraverso la vicenda di tre donne – una dottoressa, un’insegnante e una giornalista – e di una comunità intera che si è ribellata a un destino di morte. Questo episodio di Orbita è condotto da Sara Poma, autrice e voce narrante del podcast, con Andrea Borgnino, responsabile di RaiPlay Sound che ha coprodotto la serie. Insieme a loro, due protagoniste della storia: Silvana Mossano e Daniela Degiovanni.

21.30 Performance | Antonina Nowacka plays I Bagni Misteriosi

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale presenta nel Giardino Giancarlo De Carlo la performance della compositrice polacca Antonina Nowacka, concepita come estensione della mostra Una breve vacanza del padiglione della Polonia, parte della 24ª Esposizione Internazionale Inequalities. Il suo lavoro fonde voce, risonanze ambientali e texture elettroniche in un paesaggio sonoro ipnotico, invitando a una riflessione condivisa sui temi della rigenerazione e della cura al centro del progetto espositivo. Il concerto si tiene nei pressi dei Bagni Misteriosi di Giorgio de Chirico, opera che ha ispirato il concept del padiglione.

19 giugno

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

18.30 Incontro | Il museo come seme per superare le disuguaglianze

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il museo si apre a una dimensione aumentata, in costante trasformazione. Un organismo vivo che unisce conservazione e narrazione, sperimentando nuove forme di accessibilità e inclusione. Ripensare i luoghi della cultura oggi significa attivare una progettualità capace di intrecciare architettura, design e grafica con le possibilità offerte dalle tecnologie emergenti, dalle neuroscienze e dall’intelligenza artificiale, in dialogo con le esigenze delle comunità. Ico Migliore e Mara Servetto – architetti, tre volte Compasso d’Oro e fondatori dello studio Migliore+Servetto – propongono una visione trasversale del museo contemporaneo, come spazio dinamico e generativo. Nel volume Museum Seed. The Futurability of Cultural Places, edito da Electa, indagano il futuro dei luoghi culturali come motori di trasformazione, in grado di attivare pratiche inclusive e ridurre le disuguaglianze. Durante l’incontro, parte del public program della 24ª Esposizione Internazionale, intervengono Ico Migliore, Studio Migliore+Servetto, e Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

20.00 Concerto | City Echoes – Aïsha Devi

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Secondo appuntamento della rassegna curata da Magma Studio per esplorare le evoluzioni della voce femminile nella musica contemporanea: dal canto tradizionale al suono sperimentale, dalla narrazione alla materia sonora, diventa uno strumento di trasformazione. Aïsha Devi incarna perfettamente questo cambiamento: modellata attraverso frequenze e rituali, la sua voce supera i confini del linguaggio, del genere e della forma. Il suo ultimo album, Death Is Home, evoca uno spazio in cui presenza e assenza si incontrano, e dove i confini tra sé, spirito e la tecnologia si annullano.

20 – 22 giugno

Speciale | Triennale on Tour

Quinta tappa: Municipio 9

Presso Moneta

Ingresso libero, per maggiori informazioni: triennale.org

Le attività in programma:

20 giugno, ore 16.30-19.30

Esperienza | Disegno collettivo

L’attività di disegno collettivo invita le persone a condividere visioni e desideri legati al proprio quartiere o municipio. Si parte da un’immagine base, creata dall’illustratore Alberto Wolfango Amedeo D’Asaro – palazzi.club, che rappresenta il territorio locale: una tela iniziale che si arricchisce grazie ai contributi di chiunque voglia aggiungere il proprio segno, utilizzando adesivi già pronti o intervenendo liberamente con disegni e altre tecniche artistiche.

21 giugno, ore 16.00

Laboratorio | Kids & Beats: i producer del futuro

Ingresso libero con prenotazione a education@triennale.org

Kids & Beats è il workshop di musica elettronica dove i bambini, grazie alla guida esperta della cantautrice, compositrice e produttrice Elasi, possono apprendere i rudimenti della composizione musicale con l’aiuto della tecnologia. Alla fine delle attività i ragazzi potranno tornare a casa con un vero e proprio brano musicale composto da loro insieme ad Elasi.

21 giugno, ore 18.00

Dj set | Radio Raheem: Warm Lights

Radio Raheem, resident radio di Triennale Milano, presenta un dj set tra sfumature soulful e vibrazioni funk, pensato per accompagnare luci soffuse e ascolti rilassati.

22 giugno, ore 16.00

Laboratorio | abiTANTI

Attività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un adulto. Ingresso libero con prenotazione a education@triennale.org

20 giugno

18.00 Incontro | Radio Raheem from Voce – Odyssey on Holiday, Gak Sato

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Radio Raheem, resident radio di Triennale Milano, trasferisce nuovamente il suo booth all’interno di Voce per una serie di appuntamenti dedicati. L’occasione è quella di uno speciale double-bill che vede coinvolti Odyssey On Holiday, progetto che fonde le menti creative di Luigi Guadagnino aka Acidgigi (Producer, Dj e Sound designer) e Roberto Rigon aka Fixer (Graphic Designer, Art Director) in un set-installazione tra musica, grafica e design. A seguire, dalle 19.00, Gak Sato, produttore, dj e sound artist che ha collaborato con artisti del calibro di Steve Piccolo, Vinicio Capossela, Hiroko Hacci, porta a Voce la sua residenza mensile JPG, dedicata alla musica giapponese: un’indagine ad ampio spettro dai primi anni ’20 del Novecento fino ad oggi.

21 giugno

12.00 Visita guidata | Le città: teatri di disuguaglianze e sfide

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale organizza una visita guidata con focus sulla mostra Cities, parte della 24ª Esposizione Internazionale. L’esposizione esplora come le città, da sempre luoghi di incontro e possibilità, siano oggi anche teatri di disuguaglianze crescenti. Attraverso trentacinque installazioni site specific firmate da autori provenienti da oltre trenta Paesi, la visita guidata accompagna i partecipanti alla scoperta di visioni alternative di sviluppo e convivenza. Un’occasione per interrogarsi su come lo spazio urbano possa tornare a essere strumento di equità, relazione e futuro condiviso.

19.00 Visita guidata | We the Bacteria: un’altra storia dell’architettura

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una visita guidata con focus sulla mostra We the Bacteria: appunti per un’architettura biotica, parte della 24ª Esposizione Internazionale. Questa visita guidata invita a scoprire una storia alternativa dell’architettura, vista attraverso il punto di vista dei microbi. We the Bacteria esplora il legame profondo tra la nostra salute, l’architettura e la biodiversità microbica che ci circonda. Partendo dalla storia del microbioma, che ha accompagnato la nostra specie per miliardi di anni, il percorso guida i visitatori in un viaggio affascinante dalle origini della vita sulla Terra fino alla relazione tra l’ambiente costruito e le malattie del nostro tempo. Concludendo con visioni futuristiche di come vivere in armonia con i microbi, questa mostra ci invita a riflettere sulle disuguaglianze ambientali e sociali, proponendo nuovi modi di pensare l’architettura e la salute.

20.30 Dj set | Lumina – Daniele Baldelli e Kingsizebed

Dj set a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale Milano e Le Cannibale presentano Lumina, rassegna dedicata alle nuove frontiere dell’elettronica contemporanea. Il secondo appuntamento è interamente consacrato a Daniele Baldelli, pioniere del djing e figura iconica del clubbing internazionale. Alle 20.30 negli spazi di Triennale Teatro la proiezione in anteprima assoluta di A Cosmic Life, documentario dedicato a Baldelli e diretto da Alessandro Tesei che ripercorre la carriera del pioniere della musica cosmica. Dalle ore 22.45, in Voce il dj set di Baldelli accompagna il pubblico in un viaggio sonoro dal forte impatto evocativo. In apertura e chiusura, il sound ipnotico di Kingsizebed, artista che vive e lavora tra Milano e Berlino.

22 giugno

12.00 Visita guidata | We the Bacteria: un’altra storia dell’architettura

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

19.00 Visita guidata | Vivere insieme: biodiversità e salute in un pianeta condiviso

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Una speciale visita guidata con focus sulle mostre Un viaggio nella biodiversità. Otto stazioni sul pianeta Terra e La Repubblica della longevità. In Health Equality We Trust, parte della 24ª Esposizione Internazionale. Due esposizioni complementari che esplorano la salute come diritto universale e come rete di connessioni tra organismi, generazioni e ambienti. Un viaggio nella biodiversità conduce il visitatore attraverso otto “città naturali”, dove funghi, polpi, castori e umani costruiscono i propri mondi, raccontando il valore della diversità biologica e dell’interdipendenza tra le specie. La Repubblica della longevità invita invece a ripensare la salute nel tempo lungo della vita. Tra “ministeri” immaginari e dispositivi interattivi, la mostra riflette sulle disuguaglianze sanitarie e propone un futuro in cui vivere più a lungo significhi anche vivere meglio.