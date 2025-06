(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2025 – Domani, lunedì 16 giugno, alle ore 14:30, alla Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio 5), l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero prenderà parte all’evento “Una nuova visione per l’abitare pubblico. Qualità architettonica e sociale per una riqualificazione accessibile”.

Per partecipare, è necessario registrarsi al seguente link .

