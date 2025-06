“INSIDE OUT… fare spazio dentro e fuori.

(mi-lorenteggio.com) Rescaldina, 15 giugno 2025. Dall’11 giugno al 12 luglio, nelle sale dell’Osteria LA TELA di Rescaldina, via Saronnese 31, sono esposte le opere realizzate dai ragazzi della Cooperativa LA RUOTA, nell’ambito del progetto “INSIDE OUT… fare spaio dentro e fuori.”

Il progetto ha permesso ai ragazzi, protagonisti ed artisti della mostra, di effettuare un viaggio nel complesso e meravigliose mondo delle emozioni, studiando come queste condizionano le nostre espressioni, le nostre scelte, il nostro modo di interagire con gli altri.

Cos’è la felicità? Una torta, un regalo inaspettato, un sorriso? Ognuno dà risposte diverse a questa domanda. Così, i nostri giovani artisti, hanno realizzato opere che partendo da un loro primo piano si sono sviluppate in disegni integrati da segni realizzati con i famosi mattoncini.

Nella mostra sono esposte anche alcuni esempi di “Explosion Box”, scatola a sorpresa che, una volta aperta, si “apre a fiore”, rivelando contenuti nascosti su ogni facciata interna. Al centro, un avatar creato con il Lego: un personaggio simbolico che rappresenta i ragazzi che vivono e gestiscono le loro emozioni.

E ancora una grande “Tela comune” , un opera condivisa dove ogni artista ha messo mano, colori e Lego per realizzarla. I pezzi di Lego sono stati gli strumenti per disegnare, colorare e rappresentare le emozioni di questo gruppo di artisti.

La mostra è visitabile tutti i giorni, negli orari di apertura dell’Osteria LA TELA. Ingresso libero.

La Società cooperativa sociale “LA RUOTA” opera a favore delle fasce più fragili, erogando servizi nelle aree MINORI e PERSONE CON DISABILITA’ perseguendo le seguenti finalità:

Solidarietà: promuovere e accompagnare processi che consentano di rispondere ai bisogni del territorio in una logica di solidarietà.

Centralità della persona: promuovere il bene comune mettendo al centro la persona.

Cooperazione sociale: porsi come impresa sociale efficiente ed innovativa al servizio del territorio.

Territorialità: il territorio è il luogo di espressione dei bisogni, di ricerca delle risposte e di attivazione di risorse.



LA TELA è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)