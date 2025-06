LOMBARDIA: CALDO, NEL WEEKEND VENDITE RECORD PER BOTTIGLIE ACQUA (+20%), MELONI (+25%) E GELATI (+15%)

Lo rileva l’Osservatorio de ‘Il Gigante’, gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2025 – Boom di vendite di bottiglie d’acqua e di tutto ciò che può aiutare a contrastare l’aumento delle temperature. Questo weekend, con il picco della calura e in linea con quanto avvenuto durante l’intera settimana, è coinciso con una forte impennata di consumi di prodotti ‘anti-caldo’.Lo rileva l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione con 70 punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) evidenziando come nell’ultima settimana – rispetto ai primi dieci giorni di giugno – gli acquisti di bottiglie d’acqua sia aumentata del 20% e quelli di confezioni di cubetti di ghiaccio del 30% A grande richiesta anche frutta e verdura (l’incremento generale è del 10%), con punte particolari per meloni (+25%) e insalate (+15%). Gettonati anche mozzarelle e formaggi freschi (+10%). Incrementi, infine, per i ventilatori in ogni forma e dimensione.

“Ancora una volta – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante’ – l’attenzione del cliente è rivolta in particolare ai prodotti in promozione e a quelli accompagnati da specifiche iniziative che garantiscono il binomio qualità-prezzo”.

