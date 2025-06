MILANO BALLA CON RED BULL DANCE YOUR STYLE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2025 -– Un’intera giornata dedicata alla street dance quella che sabato 14 giugno ha infiammato Piazza Città di Lombardia con l’arrivo del Red Bull Dance Your Style, il format internazionale che trasforma la danza in una sfida di stile, improvvisazione e carisma. Un mix perfetto di competizione, cultura urbana e good vibes che ha conquistato Milano, richiamando un pubblico caloroso e partecipe fino all’ultimo beat.

A trionfare nella National Final 2025 è stato il diciannovenne Leonardo Marmolejos, in arte Lyòn Tempo, che ha conquistato il pubblico con la sua originalità, presenza scenica e forte carica espressiva. In una battle finale ad altissima intensità contro Davide Mileto aka Liro, Lyòn è riuscito a imporsi interpretando la musica attraverso il suo stile, il waacking, e diventando il nuovo campione italiano del Red Bull Dance Your Style. L’11 ottobre volerà a Los Angeles per rappresentare l’Italia alla World Final, dove si confronterà con i migliori street dancer del pianeta.

“Ancora non ci credo, sono felicissimo. A un certo punto ho pensato di non farcela, il ritmo era altissimo, ma ho lottato fino alla fine. Il pubblico è stato fondamentale, senza l’energia che mi ha trasmesso non sarei riuscito ad arrivare in fondo. Oggi sarei voluto essere a Roma, ma questa vittoria è il mio personale Pride e sono davvero orgoglioso di poter partecipare alla World Final a Los Angeles.”, ha dichiarato Lyòn Tempo visibilmente emozionato dopo la finale.

Una giornata piena di ritmo e connessioni reali

La giornata è iniziata nel pomeriggio con il workshop aperto al pubblico di Banana (Valentina Vernia) che con il suo modulo di Afro Beat ha dato il via alle danze, coinvolgendo con grande entusiasmo tutti i presenti.

Subito dopo, l’Open Qualifier ha acceso il dancefloor con DJ Turbojazz e l’host Teddy, e ha completato con gli ultimi 4 ballerini la rosa dei 16 finalisti.

Alle 19:30 i riflettori si sono accesi sulla finale italiana del Red Bull Dance Your Style.

A condurre la serata WAD e Chiaretta, mentre il DJ set di AKE ha infiammato le battle con una selezione musicale imprevedibile e irresistibile: hip hop, pop, house, classici senza tempo. Nessuna prova, tutto live, tutto autentico.

(foto Credit: Mauro Puccini / Red Bull Content Pool)

Redazione