(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2025 – Stamane, intorno alle ore 6.45, in via Caterina da Forlì, all’altezza del civico 50, un 20enne è stato travolto da un veicolo mentre era in bicicletta. Soccorso dai sanitari de 118, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, in gravi condizioni.

Redazione