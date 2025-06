(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2025l – Questa notte, intorno alle ore 1.20, l’una in via Litta Modignani all’incrocio con via Comasina, un bus e un 16enne in monopattino si sono scontrati. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica e la polizia locale. Il ferito, dopo le prime cure è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Redazione