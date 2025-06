“Parco Lambro, 14 giugno: forte partecipazione dei cittadini a incontro pubblico serale. Assenti le forze di maggioranza.

I residenti ora pretendono interventi mirati e il rispetto delle regole passando per la tutela del verde contro rave party, spaccio e degrado”

“Un incontro molto partecipato con decine e decine di residenti, nonostante l’orario atipico: l’appuntamento era alle 23:30 all’ingresso nord-est del Parco Lambro, per un incontro pubblico aperto a tutte le forze politiche del Municipio 3 e del Comune di Milano.

A seguito dell’ennesimo weekend di feste abusive, grigliate e spaccio, ho deciso di invitare pubblicamente tutti i Consiglieri di Municipio 3 e del Comune di Milano, insieme ai residenti dei quartieri Crescenzago, Udine e Feltre per dibattere sull’annoso tema dell’utilizzo notturno improprio del parco e denunciare, una volta per tutte, chi spaccia, usa fiamme libere o riproduce musica a tutto volume fino alle prime ore del mattino.

Presente sul posto l’On. De Corato e consiglieri municipali e comunali di Fratelli d’Italia e Lega.

La situazione è si è dimostrata costruttiva e pacifica, segnalando l’assenza dei classici avventori per il primo weekend dall’inizio della bella stagione.

Verranno ora depositati esposti, corredati da raccolte firme e presidieremo, con i dovuti permessi, gli accessi ormai sotto scacco di spacciatori ed organizzatori di feste che proseguono fino all’alba tra fumi, fiamme libere e musica ad altissimo volume.

Dopo l’annuncio ufficiale presentato presso il parlamentino di via Sansovino, comitati e residenti si sono spesi per partecipare alla riunione notturna che ha evitato un’altra notte insonne a migliaia di milanesi: ma non sarà questo il nostro punto di arrivo e, in accordo con tutte le forze di sicurezza competenti, saremo sul territorio ogni weekend, fino a quando non verrà finalmente abbassata la saracinesca dell’illegalità.

Al silenzio della maggioranza, risponderemo con azioni concrete.

Ai malintenzionati e agli organizzatori di feste illegali, ci sostituiremo con attività di vera aggregazione sociale.

Contro il degrado del parco, ci sarà la nostra presenza a salvaguardia del riposo e della serenità dei cittadini dei nostri quartieri.”

Mattia Ferrarese

Consigliere di Municipio 3

Fratelli d’Italia – Milano

____________