Rovera conquista un grande podio alla 24 Ore di Le Mans su Ferrari

In una gara tutta vissuta sul filo dell’equilibrio, il pilota ufficiale del Cavallino trascina il team Vista AF Corse fino al posto finale insieme a Heriau e Mann al volante della 296 LMGT3. Un’“argento” di categoria fondamentale per proseguire la rincorsa al titolo iridato in vista della tappa di metà luglio in Brasile

(mi-lorenteggio.com) Le Mans (Francia), 15 giugno 2025. Alessio Rovera celebra sul secondo gradino del podio LMGT3 la 24 Ore di Le Mans 2025 condivisa con il team Vista AF Corse e i compagni di squadra François Heriau e Simon Mann al volante della Ferrari 296 LMGT3. Dopo la vittoria ottenuta all’esordio nel 2021, per il pilota del Cavallino quello di domenica pomeriggio è stato un ritorno sul podio della leggendaria maratona francese, quest’anno quarto round del Mondiale Endurance. Al culmine di una settimana ultra-impegnativa fra test, prove, qualifiche e naturalmente le 24 ore di gara, in una corsa tiratissima e vissuta per intero sul filo dell’equilibrio, Rovera e compagni hanno costantemente occupato le posizioni di vertice, contendendo a lungo a tanti rivali il successo e il podio e completando ben 341 giri, per un totale di 4646,46 chilometri, sempre coadiuvati dalla squadra durante le fasi di pit-stop e nell’adattare la strategia.

Proprio il 29enne pilota varesino ha letteralmente trascinato il team quando, dopo gli stint iniziali di un solido Heriau, nel tardo pomeriggio di sabato, “ereditato” il volante in tredicesima posizione, è risalito fino a portare la Ferrari 296 in testa al gruppo delle LMGT3. Da quel momento in poi è stata sfida continua con almeno altre sette vetture in lizza per il successo finale. Nella mattinata di domenica i duelli per il podio sono andati delineandosi, con Heriau, Mann e Rovera ad alternarsi negli stint decisivi senza commettere errori. Poi anche nelle ultime due ore e mezzo il pilota ufficiale della Ferrari ha continuato a spingere per chiudere il gap con il vertice, tagliando infine il traguardo in seconda posizione e poi ritrovando la squadra sul podio.

Per Rovera, il pilota “bronze” francese e il driver statunitense si conclude dunque con una prima fila in qualifica e la “medaglia d’argento” in gara il weekend più atteso del FIA World Endurance Championship. Una seconda piazza che vale punti davvero preziosi in ottica classifica iridata, nella quale il trio di Vista AF Corse è all’inseguimento della vetta staccato di soli cinque punti. Il tutto in vista del quinto appuntamento stagionale, che porterà i protagonisti del FIA WEC in Brasile, dove l’11-13 luglio sul circuito di Interlagos si disputa la 6 Ore di San Paolo.

Rovera dichiara subito dopo la gara: “Quest’anno la 24 Ore ci porta un podio dolce-amaro, perché quando arrivi così vicino alla vittoria non puoi esultare troppo per un secondo posto, ma nello stesso tempo oggi in gara era il massimo risultato possibile e la squadra ha davvero dato tutto. In più sono punti molto importanti per il nostro campionato e in ogni caso un podio a Le Mans resta pur sempre un risultato prestigioso e ambìto da molti”.

FIA World Endurance Championship 2025: 28 febbraio 1812 km del Qatar; 20 aprile 6 Ore di Imola; 10 maggio 6 Ore di Spa; 14-15 giugno 24 Ore di Le Mans; 13 luglio 6 Ore di San Paolo; 7 settembre Lone Star Le Mans (Austin); 28 settembre 6 Ore del Fuji; 8 novembre 8 Ore del Bahrain