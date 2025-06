Buccinasco – Inizia l’estate con la Festa della Musica

Sabato 21 giugno l’undicesima edizione della grande manifestazione

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco,16 giugno 2025 – Centinaia di concerti in tutta Italia, quasi 10 mila musicisti coinvolti, per celebrare con la musica il solstizio d’estate all’insegna della gratuità.

È la “Festa della Musica Italia”, quest’anno giunta alla 31ˆ edizione con il tema “I mestieri della musica”, che vede tra le città coinvolte anche Buccinasco.

Per l’undicesimo anno, infatti, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione BuccinascoGiovane organizza la Festa della Musica di Buccinasco al Parco Spina Azzurra sabato 21 giugno dalle ore 17.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore ai Grandi eventi musicali Stefano Parmesani – proponiamo concerti di diverso genere che coinvolgeranno talenti del nostro territorio e artisti di grande qualità. Diversi generi musicali, la stessa energia e voglia di divertirsi grazie all’organizzazione del Servizio Cultura del Comune e dell’associazione BuccinascoGiovane”.

Ad accompagnare la manifestazione, lo street food e la mostra fotografica “Quello che

le donne non dicono”, a cura di Roberto Finizio. Saranno esposte dieci foto di artis

(tra le quali Laura Pausini, Elodie e Billie Eilish) impegnate per i diritti delle donne e

contro la violenza di genere. Alcune riproduzioni saranno in vendita e il ricavato sarà

devoluto all’associazione Lule, presente con un banchetto. Ci sarà anche la Fondazione

Somaschi per sensibilizzare sui rischi del gioco d’azzardo patologico.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

ore 17

HARMONIUM ORCHESTRA – I PIZZICATI (Buccinasco Talenti)

La formazione I PIZZICATI di Harmonium aprirà la Festa della Musica 2025 portando un

tocco di energia e tradizione. Harmonium Orchestra è una vera e propria comunità

creativa, che offre al pubblico esibizioni ed esperienze uniche, sempre con l’intento di

coinvolgere ed emozionare.

ore 18

MICROWAVE (Buccinasco Talenti)

Il gruppo, nato nel 2022, è composto dai giovanissimi Tommaso Cardamone (voce e

chitarra), Lorenzo Caglioti (chitarra), Matteo Sciavarello (basso) e Alessio Zanini

(batteria). Propone pezzi di gruppi storici come Dire Straits e Pink Floyd e inediti

ore 19

J & KARCIOPHONES (Buccinasco Talenti)

Sei musicisti di Milano che suonano insieme dal 2018. Propongono un mix di

riarrangiamenti e brani originali in stile pop-funk e soul, con influenze che spaziano

dalla Motown degli anni ’60 al blues di Pino Daniele al prog-rock demenziale di Elio e le

Storie Tese. Amano le chitarre funk, i carciofi fritti e ballare stando fermi.

ore 20

ITALIAN WOMEN TRIBUTE

Primo e unico rock show esistente in Italia dedicato alle voci femminili italiane: un

viaggio cronologico lungo 60 anni che ripercorre la storia della musica italiana al

femminile. Un mix di energia, intensità ed emozione per rivivere la grandezza della

musica femminile italiana con uno stile moderno e rock.

ore 21.30

DISCO CLUB PARADISO

Band bolognese che fonde elettronica, pop, italo disco e influenze anni ’80, arricchite

da sonorità tipiche della tradizione romagnola. Con synth travolgenti, melodie catchy e

testi ironici, porta sul palco un’energia contagiosa che trasforma ogni live in una festa.

Dopo la partecipazione a X Factor, hanno conquistato il pubblico con il loro sound

colorato, festoso e profondamente originale.

ore 23

DJ SET MISSIN RED

Missin Red propone un dj set dal gusto ricercato e trascinante, con selezioni che

variano dalle oldies all’elettronica, dai mash-ups al funk, dal reggae al tropical sound.

