Buccinasco – L’area cani di via Manzoni sarà riqualificata

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 16 giugno 2025 – Come già annunciato nelle scorse settimane, sono in programma i lavori per la riqualificazione dell’area cani in via Manzoni dove sono state tolte le panchine danneggiate e dove al momento mancano gli alberi. Le piante qui sono state tagliate perché a fine vita o malate.

L’intervento è previsto per il prossimo autunno, occorre quindi avere ancora un po’ di pazienza.

Saranno installate nuove panchine, nello spazio dove già erano presenti: saranno all’ombra, grazie al posizionamento di un ampio gazebo per il ristoro dei proprietari dei cani (a cui si chiederà la collaborazione per il mantenimento del decoro dell’area: occorre fare attenzione ai propri animali, in modo che non si formino buche nel terreno). Sarà rifatta la recinzione e saranno sostituiti i cancelletti (dotati di un sistema di chiusura tipo chiavistello) ed è previsto anche un nuovo progetto di piantumazione, con la creazione di una fascia naturalistica tra l’area cani e il campo sportivo dove saranno piantati nuovi alberi che sostituiranno quelli abbattuti, perché malati o arrivati a fine vita.

