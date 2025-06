CARLO ACUTIS FUTURO SANTO. LA MAMMA PRESENTA A MILANO MERCOLEDI’ 18 GIUGNO I LIBRI UFFICIALI A LUI DEDICATI

«Essere sempre unito a Gesù, questo è il mio programma di vita.»

Carlo Acutis

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2025 – «In tanti mi chiedono quale sia il segreto nascosto dietro la figura di mio figlio Carlo, che in pochi anni ha saputo conquistare l’amicizia e l’affetto di una moltitudine di persone che nella preghiera chiedono la sua intercessione. Perché un semplice ragazzino, morto a quindici anni, è invocato in tutto il mondo? Perché la Chiesa lo proclamerà santo? Quale, insomma, il “mistero di luce” che lo accompagna? Tanti hanno voluto raccontare Carlo, ma non è semplice riuscire a cogliere l’individualità di una persona se non si è entrati in relazione diretta con lei. Se è vero che “l’essenziale è invisibile agli occhi e non si vede bene che con il cuore”, come madre di Carlo ho voluto provare a scrivere un libro con il cuore, per aiutare i suoi tanti devoti a conoscerlo e ad amarlo. Un fortissimo e innato senso religioso portava mio figlio ad aprirsi agli altri, in particolare agli ultimi, ai poveri e ai deboli. Carlo ha vissuto sempre proteso verso Dio. Diceva che “la conversione è un processo di sottrazione: meno io per lasciare spazio a Dio”. Come un faro in una notte buia, ha squarciato e illuminato le tenebre che mi tenevano prigioniera e mi ha indicato un cammino in chiave di eternità. L’Infinito era la sua meta, non il finito. Gesù era il centro della sua vita. Sono questi i tesori che provo qui a svelare, i tesori di Carlo, il suo segreto.»

Antonia Salzano Acutis è la mamma di Carlo, il quindicenne milanese morto per una leucemia fulminante il 12 ottobre 2006, per il quale la Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione e che sarà proclamato santo il 27 aprile 2025. Sposata con Andrea, ha due figli nati dopo la scomparsa di Carlo. Studiosa di teologia, grazie al figlio si è riaccostata alla fede.

Paolo Rodari è giornalista, a lungo vaticanista de la Repubblica. Per Piemme ha pubblicato, con Padre Amorth, il bestseller internazionale L’ultimo esorcista. La mia battaglia contro Satana.