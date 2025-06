 CASA MARRAZZO A FIANCO DEI GIOVANI TALENTI DELLA RISTORAZIONE ITALIANA ALLA SELEZIONE NORD DI “EMERGENTE 2026”

Il 17 e 18 giugno a Villa Terzaghi di Robecco sul Naviglio, la storica azienda conserviera campana conferma la sua partecipazione al progetto di Luigi Cremona e Lorenza Vitali

(mi-lorenteggio.com) Pagani (SA), 16 giugno 2025 – Casa Marrazzo conferma il suo sostegno ai giovani talenti della ristorazione italiana partecipando alla Selezione Nord di Emergente 2026, il prestigioso format ideato da Luigi Cremona e Lorenza Vitali per valorizzare i migliori giovani chef e pizzaioli under 30 in Italia.

Dopo il successo della finale 2025, tenutasi alla Villa Reale di Monza, si riparte con le selezioni per l’edizione 2026: il primo appuntamento è la Selezione Nord, in programma martedì 17 e mercoledì 18 giugno nella cornice d’eccezione di Villa Terzaghi, a Robecco sul Naviglio (MI), sede della Maestro Martino Food Academy, presieduta dallo chef Carlo Cracco.

Un’occasione di confronto, crescita e visibilità per i giovani talenti della ristorazione italiana, che si sfideranno in prove tecniche e creative sotto lo sguardo attento di giurie composte da giornalisti ed esperti del settore. I finalisti accederanno alla fase conclusiva del concorso prevista nella primavera 2026, al termine di un percorso articolato in tre tappe: Selezione Nord, Selezione Centro Sud (30 settembre – 1° ottobre a Roma) e Finale.

Casa Marrazzo, con i suoi iconici prodotti, sarà protagonista della due giorni a Villa Terzaghi. Le referenze della storica azienda conserviera campana saranno utilizzate dai concorrenti e valorizzate nei momenti di degustazione e confronto, confermando l’impegno dell’azienda nel supportare la formazione, la sperimentazione e il dialogo tra generazioni in cucina.

Contestualmente si svolgerà in due fasi anche la prima tappa di EmergentePizza: martedì 17 giugno i pizzaioli prepareranno l’impasto e affronteranno la prova dedicata alla Pizza Margherita, mentre il giorno successivo sarà dedicato alla sfida a tema libero. In parallelo, EmergenteChef vedrà i giovani cuochi cimentarsi in quattro batterie di gara, presentando alla giuria due ricette con alcuni ingredienti obbligatori.

La manifestazione si concluderà mercoledì 18 giugno con la cerimonia di premiazione e il brindisi finale al TOG Bistrot dell’Associazione Maestro Martino, a Milano. Un momento speciale in cui si celebreranno anche i percorsi degli studenti dell’accademia e il sostegno alla Fondazione TOG, che promuove l’inclusione lavorativa attraverso la ristorazione.

Casa Marrazzo conferma così il proprio impegno a favore delle nuove generazioni di professionisti del gusto e della cultura gastronomica italiana, favorendo l’utilizzo in cucina di prodotti tipici territoriali il cui gusto è stato perso dalle nuove generazioni.

Inoltre il progetto a cui aderisce casa Marrazzo, in quasi 20 anni ha contribuito alla crescita di oltre 100 giovani chef, oggi stellati Michelin, insieme a pizzaioli, pasticceri e professionisti di sala di grande talento; testimonianza che l’azienda nonostante abbia a cuore la tradizione delle sue produzioni è proiettata verso il futuro della cucina italiana.

La partecipazione alla selezione per il Nord Italia di Emergente rappresenta un nuovo passo all’interno di una partnership strategica che punta alla promozione dell’eccellenza italiana, all’internazionalizzazione e al coinvolgimento attivo dei giovani come ambasciatori del futuro del “made in Italy”.

Informazioni su Casa Marrazzo



Casa Marrazzo racconta la tradizione conserviera del territorio attraverso i sapori delle materie prime dell’Agro Nocerino-Sarnese e la lunga storia di una famiglia che ha saputo conciliare tradizione e innovazione, gesti antichi e nuovi saperi, sacro e profano. Al centro della filosofia dell’azienda agricola campana vi sono i frutti della terra e la loro qualità. Nel corso del tempo, l’offerta di Casa Marrazzo si è ampliata, arricchendo il catalogo con una varietà di prodotti che celebrano la biodiversità del territorio. Tra le numerose referenze, spicca la vasta collezione di pomodori, che comprende San Marzano, Bio, Napoli (antica varietà iscritta nel registro della Regione Campania), Pomodorino Corbarino, del Piennolo e Pomodorino giallo di Ercolano. A questi si aggiungono pomodori secchi, peperoni grigliati, friarielli, scarole, legumi certificati bio, sette Presidi Slow Food, frutta sciroppata e marmellate tipiche. Il catalogo di Casa Marrazzo è un tripudio di verdure e frutti che raccontano le varietà autoctone del Centro-Sud Italia, tutte le referenze, sia per i professionisti sia per il retail, sono certificate BRC, Kosher e Halal. La governance dell’azienda è affidata ai fratelli Gerardo e Teresa Marrazzo e al figlio di Teresa, Gaetano, che da sempre credono nella tecnologia come strumento innovativo al servizio della lavorazione artigianale, dove il fattore umano rimane determinante e insostituibile.

www.casamarrazzo.com

