COIMA, IN PARTNERSHIP CON EAGLE HILLS, RAGGIUNGE L’ACCORDO CON LE BANCHE PER SBLOCCARE LA RIQUALIFICAZIONE DELL’HOTEL DES BAINS A VENEZIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2025 – COIMA SGR, società leader negli investimenti, nello sviluppo e nella gestione di asset immobiliari per conto di investitori istituzionali, ha finalizzato un accordo con gli istituti di credito per l’acquisto del 100% del debito pregresso dello storico Grand Hotel des Bains, aprendo così la strada al completo restauro dell’iconico hotel del Lido di Venezia.

Il progetto di restauro e ammodernamento dell’Hotel des Bains sarà finanziato attraverso COIMA Des Bains Fund – un nuovo veicolo di investimento partecipato pariteticamente da COIMA ESG City Impact Fund, il più grande fondo nazionale italiano di rigenerazione urbana, partecipato da investitori istituzionali tra cui Cassa Forense, ENPAM, Inarcassa, Cassa dei Commercialisti, Intesa Sanpaolo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Padova e Rovigo, Fondo Pensione Monte dei Paschi di Siena e Fideuram Vita, e da Eagle Hills, società di sviluppo e investimento immobiliare con sede ad Abu Dhabi, guidata da Mohamed Alabbar, presidente e fondatore di Emaar.

In partnership con COIMA, l’ingresso di Eagle Hills in Italia rappresenta un’evoluzione strategica della sua crescente presenza in Europa e rafforza la sua posizione a lungo termine nel riqualificare destinazioni iconiche attraverso un’ospitalità di livello mondiale.

L’Hotel des Bains si aggiunge a un portafoglio globale di ospitalità di lusso che comprende oltre 90 proprietà, sotto la guida di Mohamed Alabbar, fondatore sia di Eagle Hills sia di Emaar Properties. Eagle Hills possiede e gestisce più di 35 hotel di lusso e si colloca tra le principali società di sviluppo a uso misto al mondo, con una presenza in oltre 12 Paesi. Il suo portafoglio in espansione copre destinazioni di primo piano in Europa, lungo l’Adriatico, in Medio Oriente e in Africa, offrendo esperienze di ospitalità iconiche. In Europa, Eagle Hills sta sviluppando un portafoglio di oltre 30 asset di ospitalità di lusso, sia operativi sia in fase di realizzazione, con una presenza strategica lungo la costa adriatica, in particolare in Croazia e Albania. Una tappa fondamentale di questa crescita è il Bristol Hotel a Belgrado, in Serbia, recentemente restaurato, un punto di riferimento architettonico rinato come destinazione di lusso senza tempo.L’espansione in Italia rappresenta una naturale evoluzione dell’impegno di Eagle Hills nella conservazione del patrimonio, creando destinazioni eccezionali.

L’investimento emiratino rappresenta anche un importante segnale di fiducia nella stabilità politica e nello sviluppo economico dell’Italia, in particolare nel settore alberghiero e turistico, anche a seguito della visita istituzionale di Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan nel febbraio 2025 e del consolidamento delle relazioni di collaborazione tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti.

COIMA ESG City Impact Fund è un fondo focalizzato sulla rigenerazione urbana e sul riuso sostenibile degli edifici esistenti, con l’obiettivo di generare un impatto sociale e ambientale positivo. Tra i progetti sostenuti figurano la rigenerazione dello Scalo Ferroviario di Porta Romana a Milano, in partnership con Prada Holding e Covivio, e il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026, realizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo, che dopo i Giochi diventerà il più grande studentato convenzionato in Italia.

Federico Marchetti, imprenditore nel settore della sostenibilità e fondatore di YOOX Net-A-Porter Group, partecipa all’operazione con una quota di minoranza attraverso la sua società di investimento Mavis.

COIMA ed Eagle Hills valuteranno inoltre l’apertura di COIMA Des Bains Fund ad altri investitori istituzionali e professionali, con l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione del Lido di Venezia.

L’hotel sarà oggetto di una riqualificazione attenta e rispettosa, per essere restituito all’uso come resort di alta gamma. Il progetto prevede anche il miglioramento del parco e degli spazi pubblici circostanti l’edificio, oltre al rilancio, già in corso, della spiaggia antistante. I promotori condivideranno tempestivamente il programma con le istituzioni pubbliche veneziane, per stabilire le basi necessarie al recupero della proprietà, chiusa da oltre 15 anni.

L’operazione prevede da parte di COIMA Des Bains Fund l’acquisizione del credito con valore nominale di 54 milioni di euro garantito dall’hotel, da Intesa Sanpaolo e da Altea SPV, quest’ultima divenuta proprietaria della tranche di debito originariamente concessa da UniCredit e facente capo a CRC – Christofferson, Robb & Company, con Prelios Credit Servicing come servicer. L’accordo consentirà l’attivazione di un investimento di 200 milioni di euro per il completo restauro e la modernizzazione dell’hotel, riportando in vita un monumento dello splendore della Belle Époque veneziana.

Mohamed Alabbar, presidente e fondatore di Eagle Hills, ha dichiarato: “Più che un restauro, la riqualificazione del Grand Hotel des Bains è una rinascita dell’eredità europea attraverso l’eccellenza moderna. Venezia è sempre stata un ponte tra mondi e siamo orgogliosi di far parte del suo futuro, portando la nostra esperienza nell’ospitalità di lusso in uno degli hotel più simbolici del continente”.

Manfredi Catella, fondatore e CEO di COIMA, ha dichiarato: “Questa prima partnership con Eagle Hills, dopo un’approfondita esplorazione di opportunità di investimento, rappresenta un passo importante in ottica futura e un segnale significativo del consolidamento delle relazioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, anche a seguito dell’incontro tra la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. L’Hotel des Bains rappresenta un simbolo di Venezia nel mondo e un patrimonio prezioso del nostro Paese. Condivideremo tempestivamente il programma con le istituzioni pubbliche per porre tutte le basi necessarie a riportare il Des Bains sulla mappa mondiale del turismo”.

***

COIMA

COIMA è specializzata nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari italiani per conto di investitori istituzionali, con un approccio integrato di impatto ESG. COIMA Holding controlla le società operative fra cui COIMA SGR, investment & asset manager che gestisce oltre 40 OICR immobiliari con più di 13 miliardi di AUM a stabilizzazione; COIMA REM, development e property manager, in 50 anni ha sviluppato e gestito immobili per più di 5 milioni di metri quadrati; COIMA HT opera in ambito tecnologico per supportare l’abilitazione digitale degli spazi fisici.

Il COIMA ESG City Impact Fund è focalizzato sul riuso sostenibile degli edifici esistenti, generando un impatto sociale positivo attraverso la rigenerazione urbana. Tra i progetti sostenuti dal fondo figura il Villaggio Olimpico di Milano per i Giochi Invernali del 2026 a Porta Romana, che dopo l’evento diventerà il più grande complesso di residenze per studenti costruito ad hoc in Italia.

Eagle Hills

Eagle Hills, società privata di investimento e sviluppo immobiliare con sede ad Abu Dhabi, è focalizzata sulla creazione di comunità residenziali multifunzionali, asset di ospitalità di livello mondiale e destinazioni iconiche con portata globale negli Emirati Arabi Uniti, in Europa, Medio Oriente e Africa.

Attualmente, Eagle Hills possiede e gestisce oltre 35 hotel di lusso ed è alla guida di alcuni dei più grandi progetti di sviluppo multifunzionale in 12 paesi. L’azienda si è affermata come una forza trainante nella rivitalizzazione, nel restauro e nella creazione di punti di riferimento iconici, contribuendo a plasmare destinazioni d’eccellenza nei principali mercati internazionali.

Al centro della visione di Eagle Hills c’è l’impegno verso sviluppi urbanistici pianificati che generano valore sostenibile a lungo termine e producono un impatto economico significativo. Ogni progetto integra componenti residenziali, commerciali, turistiche e alberghiere, con una forte enfasi sul miglioramento delle infrastrutture e sulla promozione di comunità vivaci e connesse.