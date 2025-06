 CORSA IN MONTAGNA. SOTTOSEGRETARIO PICCHI: A CORTENO GOLGI (BS) E APRICA (SO) IL CAMPIONATO EUROPEO CON LA SKYMARATHON ‘SENTIERO 4 LUGLIO’

‘EVENTO STORICO CHE COINVOLGE TUTTI IN UNO SPORT AI MASSIMI LIVELLI’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2025. Corteno Golgi (BS) e Aprica (SO) saranno teatro nella prima settimana di luglio della 28° edizione della Skymarathon “Sentiero 4 luglio”, gara valida come Campionato Europeo di Skyrunning. L’evento è stato presentato oggi in Regione, dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Federica Picchi, degli assessori Matteo Martinotta e Alessandro Damiani, e del presidente ISF (International Skyrunning Federation) Marino Giacometti.

In dettaglio, La Skymaraton si svolgerà sul percorso classico, da 42 km, con passaggio a vetta del Monte Sellero (2.770mslm) e con i suoi oltre 5km di cresta aerea. Il tutto con 5.470m di dislivello totale. Il record maschile (4h03′01″) è stato stabilito dal valdostano Nadir Maguet nel 2023. Quello femminile è imbattuto da 19 anni: il 5h10’43” di Emanuela Brizio stampato 2005 è ancora il crono da battere. La SKY si terrà sul percorso della Mezza Maratona, lungo 23 km con una salita e discesa totale di 3.050m, in parte sul percorso della Maratona del Cielo, raggiunge il Passo Salina a 2.433m e condivide partenza e arrivo con la gara regina. La VERTICAL che aprirà la manifestazione nel pomeriggio di giovedì andrà in scena nel comprensorio sciistico Aprica-Corteno, dove si trova la pista da sci illuminata più lunga d’Europa. Alcune sezioni della Vertical presentano pendenze fino al 50%, con tratti che raggiungono il 55% in alcune aree.

Ventotto le nazioni accreditate, 197 gli atleti. Da Spagna, Italia, Portogallo, Croazia, Norvegia e Irlanda i team più numerosi. Le gare saranno aperte sia alle nazionali di categoria che arriveranno da tutta Europa e contemporaneamente anche agli atleti Open. Oltre alle gare principali confermata la MiniSky, dedicata ai più piccoli, con iscrizione gratuita e percorsi dedicati e suddivisi per fasce d’età.

“Unire sport e bellezza del territorio è fondamentale – ha detto Picchi – in una regione dove la montagna gioca un ruolo particolare, con 1200 comuni ‘montani’ su 1500 in totale . Grazie a questi eventi possiamo far vivere tutto l’anno questi luoghi. Una manifestazione storica, dove l’agonismo è fondamentale, che offre ai nostri giovani esempi di sacrificio e perseveranza in una disciplina a contatto con la bellezza delle nostre montagne. Una grande festa del territorio, che ha unito anche diversi amministratori locali, tra i due comuni interessati, coinvolgendo centinaia di volontari nell’oganizzazione di in uno sport ai massimi livelli praticabile, però, da tutti”. “La Skymarathon – ha aggiunto il sottosegretario – non è solo un evento sportivo, ma un esempio concreto di come si possano coniugare radicamento territoriale e respiro internazionale. Corteno Golgi e Aprica dimostrano quanto le nostre montagne siano vive, organizzate e capaci di accogliere eventi di alto profilo tecnico e umano. La Skymarathon valorizza la montagna nella sua dimensione più autentica quella del rispetto, della fatica, della bellezza condivisa. È un modello di collaborazione tra territori, istituzioni e volontariato che vogliamo continuare a sostenere. Ospitare il Campionato Europeo è un traguardo che premia un lavoro di anni” .

Le gare avranno luogo nella splendida cornice delle valli di S. Antonio di Corteno Golgi, una delle prime riserve naturali istituite da Regione Lombardia, e sito di importanza comunitaria a livello Europeo, e all’interno del comprensorio sciistico Aprica-Corteno, che racchiude anche la pista illuminata più lunga d’Europa. La sinergia tra Corteno Golgi e Aprica nell’organizzazione dell’evento rafforza la collaborazione e sottolinea l’importanza del lavoro di squadra svolto localmente per promuovere territorio, sport e natura. Il lavoro di gruppo svolto ha permesso di raggiungere il traguardo della 28° edizione, la candidatura e l’assegnazione dell’European Skyrunning Champs 2025, oltre che il titolo di prima manifestazione di questo genere svolta in Italia. Informazioni dettagliate sull’evento e sul programma si possono trovare sul nostro sito internet www.skymarathon.it

Redazione