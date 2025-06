riduzione per marionette

liberamente tratta dal romanzo di Miguel de Cervantes

e da un copione manoscritto del 1879 degli archivi della Compagnia

musiche tratte dall’omonimo balletto di Aloisius Ludwig Minkus

edizione musicale Sofia National Opera Orchestra diretta da Boris Spassov

brani al pianoforte appositamente elaborati e interpretati da Danilo Lorenzini

nuove sculture, scenografie e luci di Franco Citterio

costumi di Maria Grazia Citterio e Cecilia Di Marco

direzione tecnica di Tiziano Marcolegio

regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin

i marionettisti

Franco Citterio, Maria Grazia Citterio, Piero Corbella,

Camillo Cosulich, Debora Coviello, Cecilia Di Marco,

Tiziano Marcolegio, Giovanni Schiavolin, Paolo Sette

voci recitanti (edizione registrata nel 2025)

Marco Balbi, Maria Grazia Citterio,

Lorella De Luca, Carlo Decio, Lisa Mazzotti, Riccardo Peroni,

Gianni Quillico, Franco Sangermano, Giovanni Schiavolin, Paolo Sette



tecnico del suono Paolo Sportelli – Il borgo della musica

Nuova produzione 2025

ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI

Comune di Milano – Teatro Convenzionato

NEXT – Laboratorio delle idee per la produzione e

la programmazione dello spettacolo lombardo

prima assoluta

dal 17 al 29 giugno 2025

martedì, giovedì e sabato alle 19.30

mercoledì e venerdì alle 20.30

domenica alle 16

durata: 80 minuti, atto unico

età consigliata: dagli 8 anni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2025. Lo spettacolo trae ispirazione dai momenti più noti del romanzo di Cervantes pubblicato fra il 1605 e il 1615 e da un copione manoscritto presente negli archivi della Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli datato 1879, mai rappresentato prima d’ora.

Don Chisciotte si innesta perfettamente in un filone dalle antiche radici che propone in chiave marionettistica i grandi classici e i grandi autori della letteratura.

In particolare, Don Chisciotte dà modo alle marionette di evidenziare e sublimare il mondo cavalleresco scaturito dalle assidue letture dell’hidalgo Alonso Quijano, dando realtà a un universo immaginario che lo vede proclamarsi Don Chisciotte de la Mancia. Una follia visionaria che induce il protagonista a vedere la realtà deformata e distorta dall’idealizzazione estrema dei valori della vita, dell’umanità e dell’amore. La fantasia prende il sopravvento, obbligando Don Chisciotte a vivere in un mondo in parallasse nel quale gli ideali di giustizia, di riscatto dalla povertà e di soccorso ai più deboli, diventano una bussola impazzita. Eccolo allora, fra battaglie e avventure, in un percorso “errante”, lungo il quale insegue e rincorre l’amore altrettanto idealizzato per la bella Dulcinea, dama inesistente, anch’essa frutto della sua immaginazione.

Sancio Panza, il suo inseparabile compagno di viaggio, che nel manoscritto del 1879 era interpretato da Gerolamo, la marionetta simbolo di Milano, rappresenta il senso semplice delle cose che spesso riconduce l’hidalgo alla realtà. Il servo, proprio come il personaggio “maschera” che le compagnie di marionette e burattini adottavano al fianco dei protagonisti, vero e proprio beniamino del pubblico, aveva la duplice funzione di spalla dell’eroe e di interlocutore con lo spettatore.

A ricondurre Don Chisciotte alla realtà, è una vera e propria “recita teatrale” che i diversi personaggi, da un certo momento, cominciano a interpretare, assecondando le follie visionarie dell’anziano “Cavaliere errante” che si redimerà per sfinimento. Una voce fuori campo incarna quella fonte araba che lo stesso autore immagina come origine antica della sua trama.

Biblioteche polverose in contrapposizione a paesaggi picareschi e assolati, cavalieri immaginari, mulini a vento scambiati per giganti o guerrieri che roteano spade e lance, ma anche principesse da salvare, che altro non sono che marionette di una compagnia di cantastorie, fanno da sfondo ai due personaggi.

Il Cavaliere errante accompagnato da Ronzinante, la sua scarna cavalcatura e il rubicondo servo Sancho a cavalcioni di Grisotto, il suo grasso e goffo asino sono così protagonisti e artefici di un viaggio in un continuo alternarsi di illusione e disillusione, di immaginazione e concretezza.

Infine, qualche numero: 95 marionette, animali compresi, 13 cambi di scenografia, 490 mq. di carta, tela e tulle dipinti.

