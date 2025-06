ECONOMIA URBANA. DOMANI LA PRIMA GIORNATA DI CONFRONTI SULLO SVILUPPO DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2025 – Domani, alle 9.30 presso Milano Luiss Hub in via D’Azeglio 3, apre il forum “Economia urbana”, promosso dal Comune di Milano e organizzato dagli assessori Alessia Cappello (Sviluppo economico e Politiche del Lavoro) ed Emmanuel Conte (Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa) per un confronto serio e aperto sullo sviluppo e sul futuro di Milano.

La prima delle due giornate, articolata in sei appuntamenti e introdotta dai saluti istituzionali della presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, si aprirà con una assise con i rappresentanti di istituzioni, imprese, Terzo settore.

Protagonisti della prima parte della mattinata, con Conte e Cappello, saranno Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Vasco, segretario generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della Sera, con la moderazione di Tonia Cartolano.

Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano, Rossella Sacco, portavoce del Forum del Terzo settore, Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano e l’attore e regista Giacomo Poretti dialogheranno nella seconda parte dell’incontro.

A seguire, una sessione sulle pari opportunità di genere, mentre il pomeriggio sarà dedicato al patrimonio immobiliare pubblico, alla voce dei presidenti dei 9 Municipi di Milano, alle alleanze fra Università, imprese e innovazione, alle reti internazionali che sostengono la crescita della città.

Interverranno Elena Lattuada, delegata del sindaco alle Pari opportunità di genere, Barbara Falcomer, direttrice generale di Valore D, Gregorio Consoli, managing partner di Chiomenti, Francesco Lenoci, economista e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Rossella Vitali, governatrice Lions, Chiara Cattaneo, ricercatrice presso IRCCS Ospedale San Raffaele; Livia Viganò, cofounder di Factanza, Luisa Bruzzolo, direttrice generale di Lilt Milano, Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail, Alberto Nigro, dell’Associazione Shareradio, Andrea Amato, presidente di WAU, Enrico Brambilla, segretario generale di Apa Confartigianato, Chiara Pennasi, direttrice di Fondazione Triulza ETS; Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università degli Studi Milano Bicocca, Alberto Dalmasso, Founder e Ceo di Satispay, Massimiliano Magrini, cofounder e managing partner di United Ventures, Marco Taisch, docente del Politecnico di Milano e presidente MADE, Donato Iacovone, presidente esecutivo di BIP, Enrico Mattiazzi, fondatore di Fiscozen, Gimede Gigante, docente dell’Università Bocconi, Maurizio Bernardo, presidente Assofintech; Veronica Squinzi, ad di Mapei, Alessandra Modenese Kauffmann, direttore generale Camera di Commercio Svizzera, Tiziana Vallone, vicepresidente di Manageritalia Lombardia, Simone Crolla, managing director di American Chamber of Commerce in Italy, Joerg Buck, consigliere delegato della Camera di Commercio Italo-Germanica, Pietro Meda, presidente di EICMA, Mario Vanni, di Spencer Stuart, Denis Delespaul, presidente Camera di Commercio Francia.

Alle ore 15 è in programma il confronto fra i presidenti dei nove Municipi di Milano.