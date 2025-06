ELODIE – TOUR NEI PALASPORT “ELODIE SHOW 2025” NUOVE DATE

CALENDARIO “ELODIE – PALASPORT 2025”

Mercoledì 29 ottobre 2025 | Jesolo (VE), Palazzo del Turismo – DATA ZERO

Venerdì 31 ottobre 2025 | Milano, Unipol Forum

Sabato 01 novembre 2025 | Milano, Unipol Forum NUOVA DATA

Sabato 08 novembre 2025 | Eboli (SA) – Pala Sele NUOVA DATA

Venerdì 14 novembre 2025 | Firenze, Mandela Forum

Mercoledì 19 novembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport

Giovedì 20 novembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport NUOVA DATA

Lunedì 24 novembre 2025 | Messina, PalaRescifina NUOVA DATA

Martedì 25 novembre 2025 | Messina, PalaRescifina SOLD OUT

Venerdì 28 novembre 2025 | Bari – Palaflorio NUOVA DATA

Lunedì 01 dicembre 2025 | Torino, Inalpi Arena

I biglietti disponibili su: www.vivoconcerti.com a partire da lunedì 16 giugno 2025 – ore 14:00

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. Per ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com

13 giugno 2025 – Dopo il trionfo allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Maradona di Napoli – prima donna a calcare quel palco — l’artista annuncia nuove date del tour “Elodie Show 2025”, prodotto da Vivo Concerti. Si aggiungono al calendario Eboli l’8 novembre e Bari il 28 novembre, raddoppiano gli appuntamenti di Milano, Roma e Messina, dove è già sold out il primo show.

Il live dall’impronta internazionale, che ha infiammato il pubblico di Milano e Napoli, ha confermato la forza scenica e il carisma dell’artista, tra le più complete del panorama attuale. Elodie è pronta a tornare, a due anni di distanza dal suo “Elodie Show 2023”, dichiarato tutto esaurito, sui palchi dei principali palazzetti, sarà infatti al Palazzo del Turismo di Jesolo il 29 ottobre,all’Unipol Forum di Milano il 31 ottobre e l’1 novembre, al Pala Sele di Eboli l’8 novembre,al Mandela Forum di Firenzeil 14 novembre, al Palazzo dello Sport di Roma il 19 novembre e il 20 novembre, al PalaRescifina di Messina il 24 novembre e il 25 novembre, al Palaflorio di Bari il 28 novembre e all’Inalpi Arena di Torino il 1º dicembre.

Il tour nei palazzetti sarà un’estensione naturale del grande show portato negli stadi, un viaggio musicale che continua a consolidare l’artista come protagonista assoluta della nuova scena pop italiana.