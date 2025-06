(mi-lorenteggio.com) Rho, 16 giugno 2025 – Intorno alle ore 16.50, in via Cardinal Ferrari, 18, un bambino di 3 anni è stato investito da un veicolo davanti al cancello di casa. L’autista si è fermato a prestare soccorso e sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono giunte due automediche e un’ambulanza della Croce Blu di Garbagnate. Dopo le prime cure, il piccolo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

Redazione